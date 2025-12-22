বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়: সংক্ষিপ্ত উত্তর–প্রশ্ন

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায়: বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়ে
২ নম্বর প্রশ্ন থাকবে সংক্ষিপ্ত উত্তর–প্রশ্নের ওপর।
প্রশ্ন: ‘মাত্স্যন্যায়ের যুগ’ সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখো।
উত্তর: বাংলার প্রথম বাঙালি শাসক রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলার ইতিহাসে এক দুর্যোগপূর্ণ অন্ধকার যুগের সূচনা হয়, যা ‘মাত্স্যন্যায় যুগ’ বলে পরিচিত। ‘মাত্স্যন্যায়’ বলতে পুকুরে বড় মাছ ছোট ছোট মাছকে ধরে গিলে ফেলার মতো বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিকে বোঝায়। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলার সবল অধিপতিরা ছোট ছোট অঞ্চল গ্রাস করেছিলেন, যা ছিল বিশৃঙ্খলার চরম রূপ। তাই এ অবস্থাকেই মাত্স্যন্যায়ের যুগ বলা হয়।
প্রশ্ন: বাংলার মানুষ ১৭৫৭-১৯৪৭ সালের শাসন পছন্দ করেনি। এখানে কোন শাসনকে বলা হয়েছে? এই শাসন বাংলার মানুষ পছন্দ করেনি কেন?
উত্তর: ১৭৫৭-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলায় ছিল ব্রিটিশ শাসন। ব্রিটিশদের শোষণ ও নির্যাতনের কারণে বাংলার মানুষ এই শাসন পছন্দ করেনি। তাদের শাসনামলে বাংলার অর্থনীতির মেরুদণ্ড কৃষি ও তাঁতশিল্প ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়। তারা এ দেশ থেকে প্রচুর সম্পদ শোষণ করে নিজ দেশে পাচার করতে থাকে। এ কারণে বাংলার অর্থনীতি ব্যাপক সংকটের মুখে পড়ে। মানুষ চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে দিনাতিপাত করতে থাকে। এ জন্য বাংলার মানুষ ব্রিটিশদের শাসন পছন্দ করেনি।
প্রশ্ন: বঙ্গভঙ্গ কী?
উত্তর: বঙ্গভঙ্গ ছিল ব্রিটিশদের ‘ভাগ করো, শাসন করো’ নীতির অন্যতম বহিঃপ্রকাশ। বাংলায় ক্রমবর্ধমান ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনকে বিভক্ত করাই ছিল ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের মূল উদ্দেশ্য। বাংলাকে ভাগ করার মধ্য দিয়ে ইংরেজ শাসকেরা বাংলার হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাঙন ধরাতে চেয়েছিল বলেও মনে করা হয়।
প্রশ্ন: ব্রিটিশদের ‘ভাগ করো, শাসন করো’ নীতি ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: বাঙালি নেতাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য ইংরেজরা ‘ভাগ করো, শাসন করো’ নীতি চালু করেছিল। উপমহাদেশবাসী শুরু থেকেই এক অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী ছিল। এটি ইংরেজদের সব কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই তারা এই চেতনা বিনষ্ট করে নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করার নীতি গ্রহণ করে। এ কারণে ইংরেজ শাসক গোষ্ঠী হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়কে আলাদা করে শাসন করার নীতি গ্রহণ করে। তাদের এ নীতিকেই ‘ভাগ করো, শাসন করো’ নামে অভিহিত করা হয়।
বাংলার মানুষের অপছন্দ ব্রিটিশ শাসন
মিজানুর রহমান, শিক্ষক
ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা