এক অটিস্টিক শিশু খেলা করছে
পরীক্ষা

প্রাথমিক মেধা যাচাই পরীক্ষা—বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় 

অটিজম কোনো রোগ নয়

লেখা: রাবেয়া সুলতানা

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

সংক্ষেপে উত্তর–প্রশ্ন

প্রশ্ন: মানবাধিকার কী?

উত্তর: বিশ্বের সব দেশের, সব মানুষের জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বয়স, নারী-পুরুষ, আর্থিক অবস্থাভেদে সব সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকারগুলো হচ্ছে মানবাধিকার। 

প্রশ্ন: অটিজম কী? অটিস্টিক শিশু কারা?

উত্তর: যে মানসিক অবস্থার কারণে শিশুরা অন্যদের সঙ্গে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না, তাকে অটিজম বলে। এসব সমস্যায় আক্রান্ত শিশুদের অটিস্টিক শিশু বলে। অটিস্টিক শিশুদের ভাষার ব্যবহারও ভিন্ন। 

প্রশ্ন: মানবাধিকার রক্ষায় আমাদের দুটি করণীয় লেখ।

উত্তর: মানবাধিকার রক্ষায় আমাদের করণীয়—

১. মানবাধিকার রক্ষায় আমাদের সচেতন হতে হবে।

২. প্রয়োজনে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে।

প্রশ্ন: বাড়িতে কাজে সহায়তাকারীদের অধিকার কীভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে?

উত্তর: বাড়িতে কাজে সহায়তাকারীদের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে:

১. যথাযথ পারিশ্রমিক, খাবার ও স্বাস্থ্যসেবা পায় না।

২. অনেক সময় আমাদের দেশ থেকে অন্য দেশে পাচার করে দেওয়া হয়।

রাবেয়া সুলতানা, শিক্ষক
বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল, ঢাকা

