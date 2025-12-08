অটিজম কোনো রোগ নয়

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়
সংক্ষেপে উত্তর–প্রশ্ন
প্রশ্ন: মানবাধিকার কী?
উত্তর: বিশ্বের সব দেশের, সব মানুষের জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বয়স, নারী-পুরুষ, আর্থিক অবস্থাভেদে সব সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকারগুলো হচ্ছে মানবাধিকার।
প্রশ্ন: অটিজম কী? অটিস্টিক শিশু কারা?
উত্তর: যে মানসিক অবস্থার কারণে শিশুরা অন্যদের সঙ্গে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না, তাকে অটিজম বলে। এসব সমস্যায় আক্রান্ত শিশুদের অটিস্টিক শিশু বলে। অটিস্টিক শিশুদের ভাষার ব্যবহারও ভিন্ন।
প্রশ্ন: মানবাধিকার রক্ষায় আমাদের দুটি করণীয় লেখ।
উত্তর: মানবাধিকার রক্ষায় আমাদের করণীয়—
১. মানবাধিকার রক্ষায় আমাদের সচেতন হতে হবে।
২. প্রয়োজনে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে।
প্রশ্ন: বাড়িতে কাজে সহায়তাকারীদের অধিকার কীভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে?
উত্তর: বাড়িতে কাজে সহায়তাকারীদের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে:
১. যথাযথ পারিশ্রমিক, খাবার ও স্বাস্থ্যসেবা পায় না।
২. অনেক সময় আমাদের দেশ থেকে অন্য দেশে পাচার করে দেওয়া হয়।
রাবেয়া সুলতানা, শিক্ষক
বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল, ঢাকা