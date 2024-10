আলিম পরীক্ষার ফলাফল মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা পাবেন কীভাবে

যাঁরা SMS-এর মাধ্যমে ফলাফল পেতে চান তাঁদেরকে ফলাফল প্রকাশের আগেই নিচের পদ্ধতিতে প্রি-রেজিস্ট্রেশন করতে হবে: Alim<>Board Name [First 3 Latter]<> Roll<> Year টাইপ করে 16222 নম্বরে পাঠাতে হবে। উদাহরণ: বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের জন্য Alim<space>Mad<space>123456<space>2024 Send to 16222। ফলাফল প্রকাশের সঙ্গে প্রি-রেজিস্ট্রেশন করা পরীক্ষার্থীদের মোবাইল নম্বরে তাঁদের ফল স্বয়ংক্রিয়ভাবে পৌঁছে যাবে।