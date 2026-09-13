মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড
মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড
পরীক্ষা

ইবতেদায়ি ও দাখিল বৃত্তি পরীক্ষার ফরম পূরণের সময় বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

মাদ্রাসার পঞ্চম ও দাখিলের অষ্টম শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষার ফরম পূরণের সময় বাড়ানো হয়েছে। আজ রোববার (১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬) বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।

আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনলাইনে পঞ্চম ও দাখিলের অষ্টম শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষার ফরম পূরণ করা যাবে। তবে এর আগে অনলাইনে বোর্ড ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ১৮ সেপ্টেম্বর। বোর্ড ফি সিস্টেমে সফলভাবে জমা হওয়ার পরই কেবলমাত্র তথ্য আপলোডের জন্য নতুন এন্ট্রি অপশন চালু হবে।

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বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত মাদ্রাসার প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট সবার অবগতি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ইবতেদায়ি পঞ্চম ও দাখিল অষ্টম শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষা-২০২৬-এর ফরম পূরণের সময় বিশেষ বিবেচনায় ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হলো। পরে আর সময় বৃদ্ধি করা হবে না।

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