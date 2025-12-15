মনোযোগ দিয়ে পাঠ্যবই পড়ো

∎ পাঠ্যবই মনোযোগ দিয়ে পড়ো— বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞানসহ সব বিষয়ের মূলপাঠ ভালোভাবে বুঝে পড়ো।
∎ সময়মতো পুনরাবৃত্তি করো— প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে আগের পড়া অংশগুলো ঝালিয়ে নাও, যাতে পরীক্ষার আগে চাপ না পড়ে।
∎ লিখে অনুশীলন করো—শুধু পড়ে নয়, উত্তর লিখে চর্চা করো। লিখতে গেলে বিষয়গুলো ভালোভাবে মনে থাকবে।
∎ গণিতের নিয়মিত অনুশীলন করো— প্রতিদিন অন্তত কিছু সময় গণিতের সমস্যা সমাধান করো, ধাপগুলো ঠিকভাবে লিখতে শেখো।
∎ পরীক্ষার হলে শান্ত থাকো—
প্রশ্নপত্র হাতে পেলে সব প্রশ্ন একবার পড়ে নাও, তারপর সহজ প্রশ্ন থেকে শুরু করো।
∎ সময় ব্যবস্থাপনা শেখো—
প্রতিটি বিষয়ে কত সময় লাগছে, তা হিসাব করে অনুশীলন করো, পরীক্ষার হলে সময়ের দিকে নজর রাখো।
∎ শৃঙ্খলা ও স্বাস্থ্য বজায় রাখো—নিয়মিত ঘুম, সুষম খাবার ও পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিলে মনোযোগ বাড়ে।
∎ শিক্ষক ও অভিভাবকের পরামর্শ মেনে চলো— কোনো বিষয়ে অসুবিধা হলে শিক্ষকদের জিজ্ঞাসা করো এবং তাঁদের নির্দেশনা অনুসরণ করো।
∎ আত্মবিশ্বাস রাখো ও সৎভাবে পরীক্ষা দাও— নিজের প্রতি বিশ্বাস রেখে মনোযোগ দিয়ে লেখো।
মুহাম্মদ নুরুল আমিন, প্রধান শিক্ষক, চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, চট্টগ্রাম