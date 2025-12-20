এককথায় প্রকাশগুলো পড়ো

বাংলা: এককথায় প্রকাশ
প্রাথমিক বিদ্যালয়–শিক্ষার্থী মেধা যাচাই পরীক্ষায় বাংলা বিষয়ে ১৩ নম্বর প্রশ্ন থাকবে এককথায় প্রকাশের ওপর। নম্বর থাকবে ৫।
প্রশ্ন: এককথায় প্রকাশ
১. যা হবেই — অবধারিত।
২. শত্রু দিয়ে বেষ্টিত — অবরুদ্ধ।
৩. নিজে অনেক বড় কেউ, এ রকম মনে করা যে
— অহংকার।
৪. সাদাসিধে যে — অনাড়ম্বর।
৫. অসীম সাহস আর অদম্য শক্তি — অমিত তেজ।
৬. আচ্ছন্ন হয়ে পড়া — অভিভূত।
৭. বিভিন্ন জিনিস — সম্ভার।
৮. যার মূল্য নির্ধারণ করা যায় না — অমূল্য।
৯. ছাউনি দিয়ে — আচ্ছাদন।
১০. নিজের জীবন উত্সর্গ করেছেন যিনি — আত্মদানকারী।
১১. সম্পূর্ণরূপে অন্যের বশ্যতা স্বীকার — আত্মসমর্পণ।
১২. আবর্জনা ফেলার জায়গা — আস্তাকুঁড়।
১৩. বসবাসের জায়গা — আস্তানা।
১৪. সারা শরীরে — আষ্টেপৃষ্ঠে।
১৫. প্রতিমুহূর্ত অপেক্ষা করা — উদ্গ্রীব।
১৬. দুই পাহাড়ের মাঝখানের সমতল ভূমি
— উপত্যকা।
১৭. নদী ও সাগরের ঢেউ — ঊর্মি।
১৮. যাঁরা ইতিহাস লেখেন বা ভালো জানেন
— ঐতিহাসিক।
১৯. যে কাহিনি কল্পনা করে লেখা হয় — কল্পকাহিনি।
২০. জেলখানা বা কারাগারে আটক রাখা — কারারুদ্ধ।
২১. একধরনের ছোট্ট সাদা ঝিনুক — কড়ি।
২২. পাখির ডাকাডাকির আওয়াজ — কিচিরমিচির।
২৩. যিনি কোনো শিল্পকলার চর্চা করেন — শিল্পী।
২৪. রাজার ছেলে — রাজকুমার।
২৫. মাথা নত করে অভিবাদন করা — কুর্নিশ।
২৬. হাতে পরার গয়না — কাঁকন।
২৭. অনেক মানুষের শোরগোল — কোলাহলকল।
২৮. সৈনিকদের অস্থায়ী ঘাঁটি — ক্যাম্প।
২৯. কাঠের তৈরি খাট — খাটিয়া।
৩০. শরীরের কাটা স্থান — ক্ষত।
৩১. গপগপ করে — গপগপিয়ে।
৩২. অনেক লোককে বিনা অপরাধে মেরে ফেলা
— গণহত্যা।
৩৩. হুংকার দিয়ে ওঠা — গর্জে ওঠা।
৩৪. সংসারী লোক — গেরস্ত।
৩৫. হাঁসজাতীয় পাখি — চকাচকি।
৩৬. অল্প অল্প ব্যথা — চিনচিন।
৩৭. যেখানে অনেক মানুষ একসঙ্গে বসবাস করে
— জনপদ।
৩৮. যে জমি উঁচু-নিচু নয় — সমতল ভূমি।
৩৯. যন্ত্রণা বোঝায় এমন অনুভূতি — টনটন।
৪০. পাহারা দেওয়া — টহল।
৪১. কোনো বিশেষ বিষয় শিক্ষা দেওয়া — ট্রেনিং।
৪২. একধরনের নৌকা — ডিঙি।
৪৩. নদীর তীর— তট।
৪৪. আকাশের তারকারাজি — তারারা।
৪৫. খারাপ মেজাজ — তিরিক্ষি।
৪৬. প্রবল প্রতাপের সঙ্গে — দাপটে।
৪৭. প্রাচীরঘেরা সেনানিবাস — দুর্গ।
৪৮. যা কষ্টে ভেদ করা যায় — দুর্ভেদ্য।
৪৯. আকাশ যেখানে গিয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে
— দিগন্ত ।
৫০. খুব তাড়াতাড়ি করে — দ্রুতগতিতে।
৫১. রেখা দিয়ে আঁকা ছবি — নকশা।
৫২. গভীর রাত্রি — নিশিরাত।
৫৩. জনশূন্য স্থান — নির্জন।
৫৪. কোনো রকম বিচার-বিবেচনা ছাড়া — নির্বিচারে।
৫৫. অন্যায়ের শিকার — নির্যাতিত।
৫৬. একের সঙ্গে অন্যের — পরস্পর।
৫৭. পরের অধীন — পরাধীন।
৫৮. কোনো কিছু বা প্রাকৃতিক ঘটনা খেয়াল করে দেখা— পর্যবেক্ষণ।
৫৯. নানা ধরনের পাখি — পাখপাখালি।
৬০. জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাপূর্ণ — পাণ্ডিত্যপূর্ণ।
৬১. মাঠ, জনবসতি নেই, এমন বিস্তীর্ণ ভূমি
— প্রান্তর।
৬২. যেকোনো উক্তির বিরুদ্ধে যারা আপত্তি জানায়
— প্রতিবাদী।
৬৩. বাতাসের ধাক্কায় ধ্বনির পুনরায় ফিরে আসা
— প্রতিধ্বনি।
৬৪. ভিন্ন দেশে যে বাস করে — প্রবাসী।
৬৫. গড়িয়ে গড়িয়ে চলা — প্রবাহিত হওয়া।
৬৬. উচ্চস্থান থেকে নিম্নস্থানে বেগে পতন
— প্রপাত।
খন্দকার আতিক, িশক্ষক
উইল্স লিট্ল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা