পরীক্ষা

প্রাথমিক মেধা যাচাই পরীক্ষা: বাংলা

এককথায় প্রকাশগুলো পড়ো

লেখা: খন্দকার আতিক

বাংলা: এককথায় প্রকাশ

প্রাথমিক বিদ্যালয়–শিক্ষার্থী মেধা যাচাই পরীক্ষায় বাংলা বিষয়ে ১৩ নম্বর প্রশ্ন থাকবে এককথায় প্রকাশের ওপর। নম্বর থাকবে ৫।


প্রশ্ন: এককথায় প্রকাশ

১. যা হবেই — অবধারিত।

২. শত্রু দিয়ে বেষ্টিত — অবরুদ্ধ।

৩. নিজে অনেক বড় কেউ, এ রকম মনে করা যে 

— অহংকার।

৪. সাদাসিধে যে — অনাড়ম্বর।

৫. অসীম সাহস আর অদম্য শক্তি — অমিত তেজ।

৬. আচ্ছন্ন হয়ে পড়া — অভিভূত।

৭. বিভিন্ন জিনিস — সম্ভার।

৮. যার মূল্য নির্ধারণ করা যায় না — অমূল্য।

৯. ছাউনি দিয়ে — আচ্ছাদন।

১০. নিজের জীবন উত্সর্গ করেছেন যিনি — আত্মদানকারী।

১১. সম্পূর্ণরূপে অন্যের বশ্যতা স্বীকার — আত্মসমর্পণ। 

১২. আবর্জনা ফেলার জায়গা — আস্তাকুঁড়।

১৩. বসবাসের জায়গা — আস্তানা।

১৪. সারা শরীরে — আষ্টেপৃষ্ঠে।

১৫. প্রতিমুহূর্ত অপেক্ষা করা — উদ্​গ্রীব।

১৬. দুই পাহাড়ের মাঝখানের সমতল ভূমি 

— উপত্যকা।

১৭. নদী ও সাগরের ঢেউ — ঊর্মি।

১৮. যাঁরা ইতিহাস লেখেন বা ভালো জানেন 

— ঐতিহাসিক।

১৯. যে কাহিনি কল্পনা করে লেখা হয় — কল্পকাহিনি। 

২০. জেলখানা বা কারাগারে আটক রাখা — কারারুদ্ধ।

২১. একধরনের ছোট্ট সাদা ঝিনুক — কড়ি।

২২. পাখির ডাকাডাকির আওয়াজ — কিচিরমিচির।

২৩. যিনি কোনো শিল্পকলার চর্চা করেন — শিল্পী। 

২৪. রাজার ছেলে — রাজকুমার।

২৫. মাথা নত করে অভিবাদন করা — কুর্নিশ।

২৬. হাতে পরার গয়না — কাঁকন।

২৭. অনেক মানুষের শোরগোল — কোলাহলকল।

২৮. সৈনিকদের অস্থায়ী ঘাঁটি — ক্যাম্প।

২৯. কাঠের তৈরি খাট — খাটিয়া।

৩০. শরীরের কাটা স্থান — ক্ষত।

৩১. গপগপ করে — গপগপিয়ে।

৩২. অনেক লোককে বিনা অপরাধে মেরে ফেলা 

— গণহত্যা।

৩৩. হুংকার দিয়ে ওঠা — গর্জে ওঠা।

৩৪. সংসারী লোক — গেরস্ত।

৩৫. হাঁসজাতীয় পাখি — চকাচকি।

৩৬. অল্প অল্প ব্যথা — চিনচিন।

৩৭. যেখানে অনেক মানুষ একসঙ্গে বসবাস করে 

— জনপদ। 

৩৮. যে জমি উঁচু-নিচু নয় — সমতল ভূমি।

৩৯. যন্ত্রণা বোঝায় এমন অনুভূতি — টনটন।

৪০. পাহারা দেওয়া — টহল।

৪১. কোনো বিশেষ বিষয় শিক্ষা দেওয়া — ট্রেনিং।

৪২. একধরনের নৌকা — ডিঙি।

৪৩. নদীর তীর— তট।

৪৪. আকাশের তারকারাজি — তারারা।

৪৫. খারাপ মেজাজ — তিরিক্ষি।

৪৬. প্রবল প্রতাপের সঙ্গে — দাপটে।

৪৭. প্রাচীরঘেরা সেনানিবাস — দুর্গ।

৪৮. যা কষ্টে ভেদ করা যায় — দুর্ভেদ্য।

৪৯. আকাশ যেখানে গিয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে 

— দিগন্ত ।

৫০. খুব তাড়াতাড়ি করে — দ্রুতগতিতে।

৫১. রেখা দিয়ে আঁকা ছবি — নকশা।

৫২. গভীর রাত্রি — নিশিরাত। 

৫৩. জনশূন্য স্থান — নির্জন।

৫৪. কোনো রকম বিচার-বিবেচনা ছাড়া — নির্বিচারে।

৫৫. অন্যায়ের শিকার —  নির্যাতিত।

৫৬. একের সঙ্গে অন্যের — পরস্পর।  

৫৭. পরের অধীন — পরাধীন।

৫৮. কোনো কিছু বা প্রাকৃতিক ঘটনা খেয়াল করে দেখা— পর্যবেক্ষণ।

৫৯. নানা ধরনের পাখি — পাখপাখালি।

৬০. জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাপূর্ণ — পাণ্ডিত্যপূর্ণ।

৬১. মাঠ, জনবসতি নেই, এমন বিস্তীর্ণ ভূমি 

— প্রান্তর।

৬২. যেকোনো উক্তির বিরুদ্ধে যারা আপত্তি জানায় 

— প্রতিবাদী। 

৬৩. বাতাসের ধাক্কায় ধ্বনির পুনরায় ফিরে আসা 

— প্রতিধ্বনি।

৬৪. ভিন্ন দেশে যে বাস করে — প্রবাসী।

৬৫. গড়িয়ে গড়িয়ে চলা — প্রবাহিত হওয়া।

৬৬. উচ্চস্থান থেকে নিম্নস্থানে বেগে পতন 

— প্রপাত।

খন্দকার আতিক, িশক্ষক
উইল্​স লিট্​ল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

