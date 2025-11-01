প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা–গণিত: প্রশ্ন নম্বর–১

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় গণিত বিষয়ে ১ নম্বর প্রশ্ন থাকবে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ওপর। ১০টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে। ১০টিরই সঠিক উত্তর দিতে হবে, নম্বর থাকবে ১০।
১. গুণ্য x গুণক স্থান বিনিময় করলে গুণফল কী হবে?
ক. একই থাকবে খ. বেশি হবে
গ. কম হবে ঘ. গুণ্য বেশি হবে
২. নিচের কোনটি সঠিক?
ক. গুণ্য ¸ গুণক = গুণফল খ. গুণফল x গুণক = গুণ্য
গ. গুণফল¸ গুণক = গুণ্য ঘ. গুণ্য x গুণফল = গুণক
৩. গুণ্য x গুণক = কোনটি?
ক. গুণফল খ. ভাগফল
গ. ভাগশেষ ঘ. ক্ষেত্রফল
৪. ১১১ কে ১১১ দ্বারা গুণ করলে গুণফল কত হবে?
ক. ১২৩২১ খ. ১১১১১১
গ. ১২৩১১১ ঘ. ৩২১১২৩
৫. এক ব্যক্তির প্রতিদিন আয় ১২০ টাকা হলে এক বছরে তার আয় কত? (১ বৎসর = ৩৬৫ দিন)
ক. ৪৩৮০৫ খ. ৪৩৮০০
গ. ৪৩২৫০ ঘ. ৪৩২০৫
৬. একটি বইয়ে ১৮০টি পৃষ্ঠা আছে। এরূপ ১১০টি বইয়ে কতটি পৃষ্ঠা আছে?
ক. ১৯৮০০ খ. ২০৮০০
গ. ২১০৮০ ঘ. ২৫০৮০
৭. গুণক ২০, গুণফল ০ হলে, গুণ্যের মান কত?
ক. ০ খ. ১
গ. ২ ঘ. ২০
৮. চার অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা ও ১০০ x ৯৯–এর পার্থক্য কত?
ক. ৯৯ খ. ৯০
গ. ৯৫ ঘ. ১০০
৯. পাঁচ অঙ্কের কোন সংখ্যা ১০০ x ৯৯০–এর সমান হবে?
ক. ৯০০০০ খ. ৯৯০০০
গ. ৯৯৯০০ ঘ. ৯৯৯৯০
১০. একটি দোকানে ৩০টি সাইকেল আছে। একটি সাইকেলের দাম ৬৫০০ টাকা। যদি দোকানদার সব কটি সাইকেল বিক্রয় করেন তাহলে তিন কত টাকা পাবেন?
ক. ১৯৫০০ খ. ১৮৫০০০
গ. ১৯৫০০ ঘ. ২৬৫৩০০
১১. ১টি টেবিলের দাম ৫০০০ টাকা। এরূপ ৫০০টি টেবিলের দাম কত?
ক. ১৫০০০০ টাকা খ. ২৫০০০০০ টাকা
গ. ২৫০০০০ টাকা ঘ. ২৫০০ টাকা
১২. একটি ব্ল্যাকবোর্ড তৈরি করতে ৭০০ টাকা লাগে। ২১১১টি ব্ল্যাকবোর্ড তৈরি করতে কত টাকা লাগবে?
ক. ১৪৭৭৭ খ. ১৪৭৭৭০
গ.১৪৭৭৭০০ ঘ. ৭৭৭১৪০০
১৩. ৬২৭৩×৯৯৯ কে সহজ পদ্ধতিতে গুণ করলে নিচের কোন প্রক্রিয়াটি সঠিক?
ক. ৬২৭৩x(১০০০ ¸ ১)
খ. ৬২৭৩ x (১০০০+১)
গ. ৬২৭৩ x (১০০০–১)
ঘ. ৬২৭৩ x (১০০০ x ১)
১৪. ১১১২ কে ৯৯ দ্বারা গুণ করলে কত হবে?
ক. ১১৮৮০০ খ. ১১৮০৮০
গ. ১১০০৮৮ ঘ. ৮৮১১০০
১৫. নিঃশেষে বিভাজ্যের ক্ষেত্রে ভাজ্য= কী?
ক. ভাজক x ভাগফল
খ. ভাজক ¸ ভাগফল
গ. ভাজক + ভাগফল
ঘ. ভাজক – ভাগফল
১৬. নিচের কোনটি সঠিক?
ক. ভাজ্য = ভাজক x ভাগফল¸ ভাগশেষ
খ. ভাজক = (ভাজ্য–ভাগশেষ ) ¸ ভাগফল
গ. ভাগফল = (ভাজ্য–ভাগশেষ) x ভাগফল
ঘ.ভাজ্য = (ভাজক ¸ ভাগফল) + ভাগশেষ
১৭. ভাগশেষ সবসময় ভাজকের চেয়ে কী হয়?
ক. বড় খ. ছোট
গ. সমান ঘ. কোনটিই নয়
১৮.কোনো ভাগ অঙ্কে ভাজ্য ২০১৫০ এবং ভাজক ১০০০ হলে, ভাগশেষ কত?
ক. ৫০ খ. ২০
গ. ১৫০ ঘ. ২০১৫
১৯. দুই অঙ্কের কোন সংখ্যা দ্বারা ২০০ কে গুণ করলে গুণফল ১৯৮০০ হবে?
ক. ৯৯ খ. ৯৮
গ. ৯৪ ঘ. ৮৯
২০. ৬টি পেন্সিলের দাম ২৪ টাকা হলে, ১টি পেন্সিলের দাম কত টাকা?
ক. ৩ খ. ৪
গ. ৬ ঘ.৮
২১. দৈনিক ১২০ কিমি সাইকেল চালিয়ে কোনো ব্যক্তি ৪৮০ কিমি পথ কত দিনে যেতে পারবে?
ক. ৩ দিন খ. ৪ দিন
গ. ৩০ দিন ঘ. ৪০ দিন
২২. পিতা ও কন্যার বয়সের সমষ্টি ৬০ বছর। পিতার বয়স কন্যার বয়সের ৩ গুণ হলে কন্যার বয়স বের করতে কোন প্রক্রিয়া ব্যবহার করতে হবে?
ক. যোগ ও ভাগ খ. বিয়োগ ও যোগ
গ. গুণ ও ভাগ ঘ. ভাগ ও গুণ
২৩. ৪টি কলমের মূল্য ৮০ টাকা হলে ১০টি কলমের মূল্য কত?
ক. ৫০ টাকা খ. ১০০ টাকা
গ. ১৫০ টাকা ঘ. ২০০ টাকা
২৪. ১ ডজন পেন্সিলের দাম ৪৮ টাকা হলে ৮টি পেন্সিলের দাম কত?
ক. ৬ টাকা খ. ১৬ টাকা
গ. ২৪ টাকা ঘ. ৩২ টাকা
২৫. একটি কাজ ৩০০ জন লোক ২০ দিনে সম্পন্ন করতে পারে। কাজটি ৪০ দিনে সম্পন্ন করতে কত জন লোক লাগবে?
ক. ১৫ জন খ. ৬০ জন
গ. ১৫০ জন ঘ. ৬০০ জন
২৬. ৫ জনের জন্য ৫০০ গ্রাম চাল প্রয়োজন হলে ১৫ জনের জন্য কত কেজি চাল লাগবে?
ক. ১.২ খ. ১.৩
গ. ১.৪ ঘ. ১.৫
২৭. গাণিতিক বাক্যে বন্ধনী না থাকলে কোন প্রক্রিয়ার কাজটি প্রথমে করতে হয়?
ক. যোগ খ. বিয়োগ
গ. গুণ ঘ. ভাগ
২৮. চার অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যার পরের সংখ্যাটি কত?
ক. ৯৯৯৮ খ. ৯৯৯৯
গ. ১০০০০ ঘ. ১০০০১
২৯. চার অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা হতে ১ বিয়োগ করলে সংখ্যাটি কত হবে?
ক. ১০০০ খ. ৯৯৯৮
গ. ৯৯৯৯ ঘ. ১০০০০
৩০. ৭, ৫, ৩, ০, ২ অঙ্কগুলোর প্রত্যেকটি একবার ব্যবহার করে গঠিত ছয় অঙ্কের বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম সংখ্যার বিয়োগফল কত?
ক. ৫৮৩০২৭ খ. ৬৭১৭৪২
গ. ৭১৬৪২৭ ঘ. ৮৫১৭৪২
৩১. একটি মৌলিক সংখ্যার কমপক্ষে কয়টি গুণনীয়ক থাকে?
ক. ১ খ. ২ গ. ৩ ঘ. ৪
৩২.দুই অঙ্কের ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা কত?
ক. ৯ খ. ১৩
গ.১১ ঘ. ১৭
৩৩. সাধারণ গুণিতকের সবচেয়ে ছোট সংখ্যাকে কী বলে?
ক. লসাগু খ. গসাগু
গ. গুণনীয়ক ঘ. উৎপাদক
৩৪. ৬০–এর মৌলিক গুণনীয়ক প্রকাশ কোনটি?
ক. ২ x ৩০ খ. ৩০x২
গ.২ x৩ x১০ ঘ.২ x২x৩ x৫
৩৫. ১৫ = ৩ x ৫ এবং ২৫ = ৫ x ৫ হলে ১৫ ও ২৫ এর গ.সা.গু কত?
ক. ৩ খ. ৫
গ. ১৫ ঘ. ২৫
৩৬. নিচের কোনটি ৩ ও ৬ এর গুণিতক?
ক. ৩ খ. ৯
গ. ১৫ ঘ. ১৮
৩৭. ৪, ৬ ও ২৪–এর ল.সা.গু কত?
ক. ২ খ. ৪
গ. ১২ ঘ. ২৪
৩৮. কোন বৃহত্তর সংখ্যা দ্বারা ১২, ১৮, ২৪ কে নিঃশেষে ভাগ করা যায়?
ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৬
৩৯. একটি গাছ থেকে ২৫টি আম এবং অপর একটা গাছ থেকে ৭৫টি লিচু পেড়ে সর্বাধিক কতজনের মধ্যে সমানভাগে ভাগ করে দেওয়া যাবে?
ক. ৩ খ. ৫
গ. ২৫ ঘ. ৭৫
৪০.৭০টি ডিম ও ১৭৫টি রুটি সর্বাধিক কতজন শিক্ষার্থীর মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া যাবে?
ক. ৫ খ. ১০
গ. ২৫ ঘ. ৩৫
সঠিক উত্তর:
১.ক ২.গ ৩.ক ৪.ক ৫.গ ৬.ক ৭.ক ৮.ক ৯.খ ১০.ক ১১.খ ১২.গ ১৩.গ ১৪.গ ১৫.ক ১৬.খ ১৭.খ ১৮.গ ১৯.ক ২০.খ ২১.খ ২২.ক ২৩.গ ২৪.ঘ ২৫.গ ২৬.ঘ ২৭.ঘ ২৮.গ ২৯.খ ৩০.খ ৩১.খ ৩২.গ ৩৩.ক ৩৪.ঘ ৩৫.খ ৩৬.ঘ ৩৭.ঘ ৩৮.ঘ ৩৯.গ ৪০.ঘ