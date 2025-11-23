জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
পরীক্ষা

ভূমিকম্প-পরবর্তী পরিস্থিতি: জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্লাস–পরীক্ষা বন্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) আজ রোববারের (২৩ নভেম্বর ২০২৫) সব ক্লাস–পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। ভূমিকম্পজনিত উদ্বেগ ও আতঙ্কের কারণে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে গতকাল শনিবার বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আজকের সব ক্লাস–পরীক্ষা স্থগিত থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিশিয়াল কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলবে। শিক্ষার্থীদের পরিবহন বন্ধ থাকবে। শিক্ষক ও কর্মকর্তা–কর্মচারীদের বাস চালু থাকবে। জকসু নির্বাচনের কার্যক্রম পূর্বনির্ধারিতভাবেই চলবে। স্থগিত পরীক্ষাগুলোর নতুন সময়সূচি সংশ্লিষ্ট বিভাগ যথাসময়ে ঘোষণা করবে।

Also read:ভিকারুননিসা স্কুলের রোববারের সব পরীক্ষা স্থগিত
আরও পড়ুন