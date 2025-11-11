দাখিলের অষ্টম শ্রেণির বৃত্তির ফরম পূরণের সময় বৃদ্ধি

কারিগরি সমস্যা ও মাদ্রাসার প্রধানদের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে দাখিল অষ্টম শ্রেণি বৃত্তি পরীক্ষা–২০২৫–এর ফরম পূরণের সময় বাড়িয়েছে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত ফরম পূরণ করা যাবে।
মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের এ–সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, কারিগরি জটিলতা ও মাদ্রাসার প্রধানদের চাহিদা বিবেচনায় সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে আর সময় বাড়ানো হবে না বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, অনলাইনে বোর্ড ফি জমা দেওয়া ও ফরম পূরণের শেষ তারিখ ১৩ নভেম্বর। আর বোর্ড ফি জমা দেওয়ার পরই তথ্য আপলোডের জন্য নতুন এন্ট্রি অপশন পাওয়া যাবে বলে জানানো হয়েছে।
মাদ্রাসার অষ্টম শ্রেণি বৃত্তি পরীক্ষা–২০২৫–এর সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। আগামী ২৮ ডিসেম্বর শুরু হয়ে এই পরীক্ষা চলবে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। গত মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড এ সময়সূচি প্রকাশ করেছে।
পরীক্ষার রুটিন অনুযায়ী, কোরআন মাজিদ ও তাজভিদ, আকাইদ ও ফিকহ বিষয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ২৮ ডিসেম্বর (রোববার)। আরবি (প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ২৯ ডিসেম্বর (সোমবার)। বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ৩০ ডিসেম্বর (মঙ্গলবার) এবং গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ৩১ ডিসেম্বর (বুধবার)।
পরীক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ নির্দেশনায় বলা হয়েছে, প্রতিটি বিষয়ে পূর্ণমান হবে ১০০ এবং পরীক্ষার সময় তিন ঘণ্টা। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন পরীক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত ৩০ মিনিট সময় বরাদ্দ থাকবে।
১. বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ে পূর্ণমান হবে (৫০+৫০)=১০০ এবং পরীক্ষার সময় হবে (১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট+১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট)= তিন ঘণ্টা। বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ে একই দিনে ভিন্ন ভিন্ন কোডে পরীক্ষা হবে এবং উত্তরপত্রও আলাদা হবে।
২. গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ে পূর্ণমান হবে (৭০+৩০)=১০০ এবং পরীক্ষার সময় হবে (২ ঘণ্টা ১০ মিনিট + ৫০ মিনিট)= তিন ঘণ্টা। গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ে একই দিনে ভিন্ন ভিন্ন কোডে পরীক্ষা হবে এবং উত্তরপত্রও আলাদা হবে।
৩. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রণীত মাদ্রাসার অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যবই থেকে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত প্রশ্নকাঠামো অনুসারে দাখিল অষ্টম শ্রেণি বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
৪. পরীক্ষা শুরুর ৩০ (ত্রিশ) মিনিট আগে অবশ্যই পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষাকক্ষে আসন গ্রহণ করতে হবে।
৫. পরীক্ষার্থীরা তাদের নিজ নিজ উত্তরপত্রের ওএমআর ফরমে তার পরীক্ষার রোল নম্বর, রেজিস্ট্রেশন নম্বর, বিষয় কোড ইত্যাদি যথাযথভাবে লিখে বৃত্ত ভরাট করবে। কোনো অবস্থাতেই উত্তরপত্র ভাঁজ করা যাবে না।
৬. পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষায় বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত সাধারণ সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর (নন–প্রোগ্রাম্যাবল) ব্যবহার করতে পারবে। প্রোগ্রামিং ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা যাবে না।
৭. কেন্দ্রসচিব ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি ও পরীক্ষার্থী পরীক্ষাকেন্দ্রে মুঠোফোন, স্মার্ট ওয়াচ, হেডফোন বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিকস ডিভাইস সঙ্গে আনতে পারবে না।