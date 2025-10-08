জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ও পিএইচডি, আবেদনের সময় বৃদ্ধি

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৫–২৬ শিক্ষাবর্ষে এমফিল ও পিএইচডি প্রোগ্রামে ৩০টি বিষয়ে পূর্ণকালীন গবেষক ভর্তির জন্য অনলাইনে আবেদনের সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। এখন আগ্রহী প্রার্থীরা ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
দরকারি তথ্য
১. প্রাথমিক আবেদন ফি বাবদ এমফিল প্রোগ্রামের জন্য ১ হাজার ৫০০ টাকা ও পিএইচডি প্রোগ্রামের জন্য ২ হাজার টাকা জমা দিয়ে আবেদন ফরমের প্রিন্ট কপি অনলাইন থেকে আগামী ৫ নভেম্বরের মধ্যে সংগ্রহ করতে হবে।
২. বাংলাদেশের সমাজ চাহিদা ও উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, জাতিরাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়া, মহান মুক্তিযুদ্ধ, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ব্যবসা–বাণিজ্য উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, শিক্ষা ও সামাজিক চ্যালেঞ্জগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গবেষণা কর্মকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
প্রোগ্রামের মেয়াদ
১. এমফিল প্রোগ্রামের মেয়াদ এক বছরের কোর্সওয়ার্কসহ দুই বছর এবং পিএইচডি প্রোগ্রামের মেয়াদ তিন বছর।
২. এমফিল প্রোগ্রামে একটি ও পিএইচডি প্রোগ্রামে দুটি সেমিনার দিতে হবে।
৩. পিএইচডি প্রোগ্রামে যাঁরা সরাসরি ভর্তির জন্য মনোনীত হবেন, তাঁদের সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবর্ষের এমফিল গবেষকদের সঙ্গে কোর্সওয়ার্ক সম্পন্ন করতে হবে।
প্রাথমিক আবেদন ও ভর্তির সময়সূচি
১. অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণের শেষ তারিখ: ৩১ অক্টোবর ২০২৫
২. সোনালি সেবার টাকা জমাদানের তারিখ: ৯ নভেম্বর ২০২৫
৩. লিখিত পরীক্ষার তারিখ (স্থান: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গাজীপুর ক্যাম্পাস): ১৮ নভেম্বর ২০২৫
৪. লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের তারিখ: ২৫ নভেম্বর ২০২৫
৫. সাক্ষাৎকার বা মৌখিক পরীক্ষার তারিখ (স্থান: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গাজীপুর ক্যাম্পাস): ৩০ নভেম্বর থেকে ৩ ডিসেম্বর ২০২৫
৬. মেধাতালিকা প্রকাশের তারিখ: ৯ ডিসেম্বর ২০২৫
৭. পে–স্লিপ ডাউনলোড ও ভর্তির তারিখ: ১১ থেকে ২২ ডিসেম্বর ২০২৫
৮. কোর্সওয়ার্ক বা গবেষণা কার্যক্রম শুরুর তারিখ: ১ জানুয়ারি ২০২৬। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুর ক্যাম্পাসে পরিচালিত হবে।
# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট: www.nu.ac.bd/admissions