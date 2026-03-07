বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের দুঃখপ্রকাশ, উদ্বিগ্ন না হওয়ার অনুরোধ

রেজিস্ট্রেশন কার্ডে ৩৮ হাজার ছাত্রকে ছাত্রী হিসেবে দেখানোর ঘটনা অনিচ্ছাকৃত ভুল বলে দুঃখ প্রকাশ করেছে বরিশাল মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড। অনিচ্ছাকৃত এই ভুল তাৎক্ষণিক সংশোধন করে পুনঃমুদ্রিত রেজিস্ট্রেশন কার্ড শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলেও জানানো হয়। শিক্ষা বোর্ডের পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. ইউনুস আলী সিদ্দিকী স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘৩ মার্চ দৈনিক প্রথম আলো–সহ কয়েকটি জাতীয়, আঞ্চলিক ও অনলাইন পত্রিকায় মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বরিশালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা–২০২৬–এর রেজিস্ট্রেশন কার্ডে Gender Coding–এ Male–এর স্থলে Female মুদ্রিত হওয়া শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। বিষয়টি কম্পিউটার শাখার কারিগরি ত্রুটি ও অনিচ্ছাকৃত ভুল, যা তাৎক্ষণিক সংশোধন করে পুনঃমুদ্রিত রেজিস্ট্রেশন কার্ড শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়েছে। তাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের উদ্বিগ্ন না হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো। এই অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি।’
৩ মার্চ ২০২৬ “এইচএসসির রেজিস্ট্রেশন কার্ডে ৩৮ হাজার ছাত্রকে দেখানো হলো ‘মেয়ে’” শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, বরিশাল মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে এইচএসসি পরীক্ষার জন্য নিবন্ধন করা ৩৮ হাজার ছাত্রের রেজিস্ট্রেশন কার্ডে ভুলক্রমে লিঙ্গের জায়গায় ‘ফিমেল বা মেয়ে’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এইচএসসি পরীক্ষা শুরুর আগমুহূর্তে অদ্ভুত এই ভুল ধরা পড়ার পর পড়াশোনার প্রস্তুতি বাদ দিয়ে ভুল সংশোধনের জন্য কলেজ ও শিক্ষা বোর্ডে দৌড়ঝাঁপ করতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের।
বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. ইউনুস আলী সিদ্দিকী গত মঙ্গলবার বিষয়টি স্বীকার করে প্রথম আলোকে বলেন, কম্পিউটার প্রোগ্রামের সেটিংস ও অপারেটরের অসাবধানতার কারণে এই ভুল হয়েছে। এ জন্য সংশ্লিষ্ট অপারেটরের কৈফিয়ত তলব করার পাশাপাশি ওই শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন কার্ড সংশোধন করে আবার মুদ্রণ করে দেওয়া হচ্ছে।
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ সূত্র জানায়, বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের অধীন এ বছর মোট ৮১ হাজার ৮৩১ শিক্ষার্থী এইচএসসি পরীক্ষার জন্য নিবন্ধন (রেজিস্ট্রেশন) করেছেন। সাধারণত কলেজে প্রথম বর্ষে ভর্তি হওয়ার ছয় মাস পর শিক্ষার্থীদের নিবন্ধন করা হয়। মুদ্রণ হওয়া রেজিস্ট্রেশন কার্ড বিতরণ করা হয় পরীক্ষা শুরুর কয়েক মাস আগে। আগামী জুনে এ বছরের এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।
কয়েকটি সরকারি কলেজের শিক্ষকেরা বলেন, প্রথমে ঝালকাঠি ও পরে অন্য একটি জেলার শিক্ষার্থীদের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন কার্ড বিতরণের সময় ভুলের বিষয়টি ধরা পড়ে। এরপর অনুসন্ধান করে দেখা যায়, ৩৮ হাজার ছেলে শিক্ষার্থীকে ভুলক্রমে মেয়ে বা ফিমেল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।