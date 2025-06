আইইএলটিএস রাইটিংয়ে ব্যান্ড ৭ পেতে চাইলে যা করবেন

একটি রচনায় সাধারণত অনেকগুলো অংশ থাকে এবং শিক্ষার্থীদের জন্য তা বুঝতে পারা কিছুটা কঠিন। ধরুন পরীক্ষায় প্রশ্ন এলো; It is important for people to take risks, both in their professional lives and their personal lives. Do you think the advantages of taking risks outweigh the disadvantages? এই প্রশ্নের উত্তর লেখার সময় আপনাকে যা যা করতে হবে, তা হচ্ছে আপনাকে প্রফেশনাল লাইফে রিস্ক নেওয়ার সুবিধা ও অসুবিধা নিয়ে লিখতে হবে। আবার একইভাবে পারসোনাল লাইফে রিস্ক নেওয়ার সুবিধা ও অসুবিধা নিয়ে লিখতে হবে। ধরুন, আপনি শুধু সুবিধাগুলো বলে গেলেন কিন্তু কোনো অসুবিধা উল্লেখ করলেন না। আবার আপনি একটি করে সুবিধা ও একটি করে অসুবিধা লিখে গেলেন। তাহলে আপনি পুরোপুরি পার্টস কভার করলেন না। তাহলে ব্যান্ড ৭ পেতে আপনাকে যা করতে হবে এই রচনার জন্য কমপক্ষে দুটি সুবিধা ও দুটি অসুবিধা লিখতে হবে এবং প্রফেশনাল, পারসোনাল দুটিই উল্লেখ করতে হবে।

মেইন আইডিয়া কতটুকু প্রসঙ্গিক করতে হবে? ধরুন, আপনাকে ওপরে উল্লিখিত প্রশ্নের ভিত্তিতে দুটি আইডিয়া দেওয়া হলো। যেমন প্রফেশনাল লাইফে রিস্ক নিলে ক্যারিয়ারে উন্নতি হয় এবং প্রফেশনাল লাইফে রিস্ক নিলে সামাজিক সম্পর্ক ভালো হয়। এখন এই দুটি আইডিয়ার মধ্যে আপনি যদি দ্বিতীয় আইডিয়াটি লেখেন, তাহলে আপনি প্রসঙ্গিক মেইন আইডিয়া দিতে ব্যর্থ হবেন। এ ক্ষেত্রে আপনার পেনাল্টি হবে। কিন্তু আপনি যদি প্রথম আইডিয়াটি লেখেন, তাহলে আপনার আইডিয়া প্রাসঙ্গিক হবে। যদি আপনার আইডিয়া প্রশ্নের বিষয়ের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক না হয়, তাহলে আপনি কখনোই ব্যান্ড ৭ পাবেন না।