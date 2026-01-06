পরীক্ষা

এসএসসি পরীক্ষা ২০২৬ : ভূগোলকে পৃথিবীর বিজ্ঞান বলেছেন কার্ল রিটার

লেখা: মো. শাকিরুল ইসলাম

ভূগোল ও পরিবেশ: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

অধ্যায়–১

১.     মানুষের আচার–আচরণ, রীতিনীতি, মূল্যবোধ ইত্যাদি নিয়ে গঠিত পরিবেশকে কী বলে?

        ক. প্রাকৃতিক পরিবেশ           

        খ. ভৌগোলিক পরিবেশ

        গ. সামাজিক পরিবেশ

        ঘ. আধুনিক পরিবেশ

২.     যে ধরনের বিষয়বস্তু ভূগোলে আলোচিত হয়—

        i. পরিবেশে মানুষের কর্মকাণ্ড

        ii. অর্থনৈতিক মন্দার কারণ

        iii. পরিবেশে মানুষের জীবনধারা

নিচের কোনটি সঠিক?

        ক. i ও ii             খ. i ও iii 

        গ. ii ও iii            ঘ. i, ii ও iii

৩.    ‘ভূগোল হলো প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত বিজ্ঞান।’—কে বলেছেন?

        ক.আলেকজান্ডার ফন হামবোল্ট

        খ. অ্যাকারম্যান

        গ. কার্ল রিটার       ঘ. ই এ ম্যাকনি

৪.     ভৌত পরিবেশ ও এতে কার্যরত বিভিন্ন প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত থাকে যে বিদ্যায়, তাকে কী বলে?

        ক. প্রাকৃতিক ভূগোল             

        খ. সমাজবিদ্যা

        গ. সমুদ্রবিদ্যা       ঘ. কার্যকরী বিদ্যা

৫.     পৃথিবীর কত অংশ সমুদ্র?

        ক. এক–চতুর্থাংশ    খ. দুই–চতুর্থাংশ

        গ. তিন–চতুর্থাংশ   ঘ. চার–পঞ্চমাংশ

৬.    কোনটি ভূমিরূপবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত?

        ক. অশ্মমণ্ডলের উপবিভাগ

        খ. নগ্নীভবন ও ক্ষয়ীভবনের ভূমিরূপ পরিবর্তন

        গ. পৃথিবীর ভূপ্রকৃতি

        ঘ. পৃথিবীর জলবায়ু

৭.     ভূগোলকে ‘পৃথিবীর বিজ্ঞান’ বলেছেন কে?

        ক. কার্ল রিটার      খ. ই এ ম্যাকনি

        গ. রিচার্ড হার্টশোন ঘ. ইরাটোসথেনিস

৮.     অর্থনৈতিক ভূগোলের আলোচ্য বিষয় কোনটি?

        ক. বায়ুমণ্ডল         খ. বারিমণ্ডল

        গ. জলবায়ু           ঘ. পশুপালন

সঠিক উত্তর

১. গ ২. খ ৩. ক ৪. ক ৫. গ ৬. খ ৭. ক ৮. ঘ

  • মো. শাকিরুল ইসলাম, প্রভাষক
    ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

