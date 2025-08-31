২০২৬ সালে আলিম পরীক্ষা প্রাইভেট দেওয়া যাবে ৭৮ মাদ্রাসা থেকে

২০২৬ সালের আলিম প্রাইভেট পরীক্ষা দেওয়ার জন্য দেশের ৭৮টি মাদ্রাসা নির্ধারণ করা হয়েছে। পরীক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন অনলাইনে ই-এসআইএফ পদ্ধতিতে করতে হবে। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীদের অবশ্যই ২০২১ সাল বা তৎপূর্ববর্তী সময়ে দাখিল পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে হবে। প্রাইভেট পরীক্ষার্থীরা শুধু সাধারণ ও মুজাব্বিদ শাখায় পরীক্ষা দিতে পারবেন এবং চতুর্থ বিষয় নেওয়ার সুযোগ নেই।
মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের এ–সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পরীক্ষার জন্য রেজিস্ট্রেশন ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ২০০ টাকা। অনুমোদিত মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ইআইআইএন ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে বোর্ডের ওয়েবসাইটে লগইন করে ফি প্রদান করবেন।
ফি জমা দেওয়া শুরু হবে আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে। ফি জমা দেওয়া যাবে ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। একই সময়ের মধ্যে ই-এসআইএফ এন্ট্রি সম্পন্ন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ২০২০ বা পূর্ববর্তী সাল থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত দাখিল পাস করা শিক্ষার্থীরা অনলাইনে রোল ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর ব্যবহার করে আবেদন করতে পারবেন। তবে ১৯৯৯ সালের আগে পাস করা শিক্ষার্থীদের সরাসরি বোর্ডে আবেদন করতে হবে। এই আবেদনের সঙ্গে অধ্যক্ষের সুপারিশপত্র, দাখিল সনদ অনুযায়ী টটলিস্ট, রঙিন ছবি, মূল নম্বরপত্র বা অ্যাকাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্টের সত্যায়িত কপি এবং শিক্ষাবিরতি সনদের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে।
নির্বাচিত ৭৮ মাদ্রাসা ছাড়া অন্য কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে প্রাইভেট পরীক্ষায় অংশ নেওয়া যাবে না। নির্বাচিত ৭৮টি মাদ্রাসার মধ্যে ঢাকায় ৫টি মাদরানা আছে। এগুলো হলো—মাদ্রাসা-ই-আলিয়া (লালবাগ), তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা (যাত্রাবাড়ী), মহাখালী দারুল উলুম হোসাইনিয়া কামিল মাদ্রাসা (গুলশান), কাদেরিয়া তাইয়েবিয়া কামিল মাদ্রাসা (মোহাম্মদপুর), মিসবাহুল উলুম কামিল মাদ্রাসা (মতিঝিল)। ঢাকা বিভাগে ১৬টি মাদ্রাসা থেকে প্রাইভেটে আলিম পরীক্ষা দেওয়া যাবে।
এ ছাড়া দেশের অন্য সব বিভাগের নির্বাচিত মাদ্রাসা থেকে পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন।
মাদ্রাসার তালিকা দেখুন এখানে