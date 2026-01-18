পরীক্ষা

এসএসসি পরীক্ষা ২০২৬: ব্যবসায় উদ্যোগ

ব্যবসায় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান

লেখা: মিজান চৌধুরী

ব্যবসায় উদ্যোগ: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

অধ্যায়–১

১.         ব্যবসায়ের তথ্যগত বাধা দূর করে কোনটি?

            ক. বিমা                                         খ. পরিবহন

            গ. বিজ্ঞাপন                                    ঘ. ব্যাংকিং

২.         কোন স্থানকে পতুর্গিজরা  ‘Porto piqueno বা ক্ষুদ্র বন্দর’ নামে অভিহিত করেন?

            ক. অষ্টগ্রাম                                      খ. সপ্তগ্রাম

            গ. চট্টগ্রাম                                       ঘ. পায়রা

৩.        ব্যবসায়ে কোনটি বিদ্যমান?

            ক. নিশ্চিত সফলতা                          খ. ব্যর্থতা

            গ. ঝুঁকি                                          ঘ. মুনাফা

৪.         ব্যবসায় সংগঠনের উদ্ভব হয় কোন যুগে?

            ক. প্রাচীন যুগে                                 খ. মধ্যযুগে

            গ. প্রাক্‌–মধ্যযুগে                              ঘ. আধুনিক যুগে

৫.         ব্যবসায়ের ক্ষতির আশঙ্কাকে কী বলে?

            ক. ক্ষতি                                         খ. মুনাফা

            গ. ঝুঁকি                                          ঘ. অর্থ

৬.        প্রত্যক্ষ সেবাধর্মী ব্যবসায়—

            i. লন্ড্রি                                           ii. সেলুন

            iii. বিউটি পারলার

নিচের কোনটি সঠিক?

            ক. i ও ii                                        খ. i ও iii

            গ. ii ও iii                                      ঘ. i, ii ও iii

৭.         ব্যবসায়ের সময়গত বাধা দূর করে কোনটি?

            ক. গুদামজাতকরণ                           খ. বিমা

            গ. ব্যাংকিং                                      ঘ. পরিবহন

৮.         কর মওকুফ কোন ধরনের সুবিধা?

            ক. সামাজিক                                   খ. অর্থনৈতিক

            গ. বেসরকারি                                  ঘ. সরকারি

৯.        ভোক্তার কাছে পণ্য বা সেবা প্রেরণের সব বাধা দূর করে কোনটি?

            ক. ব্যবসা                                       খ. বাণিজ্য

            গ. শিল্প                                          ঘ. উত্পাদন

১০.       মুনাফা অর্জনের জন্য ব্যবসায়ী কী করেন?

            ক. ব্যয়                                          খ. ভোগ

            গ. চাকরি                                        ঘ. বিনিয়োগ

১১.       ব্যবসায়ের উত্পত্তির মূল কারণ কোনটি?

            ক. মুনাফা অর্জন                              খ. মানুষের অভাববোধ   

            গ. বাজার সৃষ্টি                                 ঘ. শিল্পবিপ্লব

১২.       পণ্য উত্পাদনের সার্থকতা কিসের ওপর নির্ভর করে?

            ক. বিক্রয় করে মুনাফা অর্জনের ওপর  

            খ. গুদামজাতের ওপর 

            গ. ক্রয়–বিক্রয়ের ওপর                      ঘ. মোড়কীকরণের ওপর

১৩.       নিচের কোনটির দ্বারা মানুষ ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়?

            ক. পরিবেশ                                    খ. ব্যবসায়

            গ. রাজনীতি                                    ঘ. সম্পদ

১৪.       ব্যবসায় কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান?

            ক. অর্থনৈতিক                                  খ. পারিবারিক

            গ. সামাজিক                                   ঘ. রাজনৈতিক

১৫.       শিক্ষা ও সংস্কৃতি কোন ব্যবসায় পরিবেশের অন্তর্গত?

            ক. প্রাকৃতিক                                    খ. আইনগত

            গ. প্রযুক্তিগত                                   ঘ. সামাজিক

১৬.       নার্সারি কোন শিল্পের অন্তর্গত?

            ক. নির্মাণ                                       খ. প্রজনন

            গ. উত্পাদন                                    ঘ. নিষ্কাশন

১৭.       ব্যবসায় উন্নয়ন ঘটায়—

            i. গবেষণায়                                    ii. সৃজনশীল কাজের

            iii. শিল্পের

নিচের কোনটি সঠিক?

            ক. i ও ii                                        খ. i ও iii

            গ. ii ও iii                                      ঘ. i, ii ও iii

১৮.       ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত পণ্য বা সেবার অবশ্যই কী থাকতে হবে?

            ক. আর্থিক মূল্য                                খ. উপযোগ

            গ. কার্যকারিতা                                 ঘ. ভোগযোগ্যতা

১৯. ঝুঁকি ব্যবসায়ের কী?

ক. উদ্দেশ্য                                                  খ. বৈশিষ্ট্য

গ. সুবিধা                                                   ঘ. অসুবিধা

সঠিক উত্তর

১. গ ২. খ ৩. গ ৪. খ ৫. গ ৬. ঘ ৭. ক ৮. খ ৯. ঘ ১০. ঘ ১১. খ ১২. ক ১৩. ক ১৪. গ ১৫. ঘ ১৬. খ ১৭. ক ১৮. ক ১৯. খ

  • মিজান চৌধুরী, শিক্ষক
    লালমাটিয়া উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

Also read:ইউরোপের যে ৫ দেশে পরিবারসহ পড়াশোনার সুযোগ
আরও পড়ুন