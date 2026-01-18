পরীক্ষা

এসএসসি পরীক্ষা ২০২৬: রসায়ন—বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

যানবাহনের জ্বালানি হলো সিএনজি

লেখা: এ এস এম আসাদুজ্জামান

রসায়ন: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

অধ্যায়–২

১.         কোনটি যানবাহনের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়?

            ক. বেনজিন                                    খ. বিউটেন

            গ. প্রোপেন                                     ঘ. সিএনজি

২.         নিশাদলের সংকেত কোনটি?

            ক. NH4CI                                      খ. NHC2

            গ. H2SO4                                      ঘ. H2S2

৩.        ন্যাপথলিনের সংকেত কোনটি?

            ক. C10H8                                       খ. NHC2

            গ. H2SO4                                      ঘ. H2S2

৪.         প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপে কোনটির ঘনত্ব বেশি?

            ক. অক্সিজেন                                   খ. সালফার

            গ. কার্বন                                        ঘ. মিথেন

৫.         কোনটির আন্ত–আণবিক শক্তি সবচেয়ে কম?

            ক. H2O                                         খ. NH2 

            গ. CO2                                          ঘ. H2

৬.        কোনটির আন্ত–আণবিক শক্তি সবচেয়ে বেশি?

            ক. SO4                                          খ. CO2 

            গ. H2S                                          ঘ. NaCl

৭.         ইউরিয়ার গলনাঙ্ক কত?

            ক. ১০০° সেলসিয়াস                        খ. ১৩০° সেলসিয়াস

            গ. ১৩৩° সেলসিয়াস                        ঘ. ১৪০° সেলসিয়াস

৮.         নিচের কোনটির প্রসারণশীলতা সবচেয়ে বেশি?

            ক. চিনি                                          খ. পারদ

            গ. ক্লোরিন                                      ঘ. পানি

৯.        ফুলের সুগন্ধ ছড়ায় কোন প্রক্রিয়ায়?

            ক. নিঃসরণ                                     খ. ব্যাপন

            গ. অভিস্রবণ                                   ঘ. শ্বসন

১০.       ব্যাপনের হার হ্রাস পাবে—

            i. ভর বেশি হলে                              ii. ঘনত্ব বেশি হলে

            iii. বাষ্প বেশি হলে

নিচের কোনটি সঠিক?

            ক. i ও ii                                        খ. i ও iii

            গ. i ও iii                                       ঘ. i, ii ও iii

১১.       চাপ ও উষ্ণতা স্থির থাকলে পদার্থের আকার বা আয়তন অপরিবর্তিত থাকে কোন পদার্থের?

            ক. দুধ                                           খ. কার্বন ডাই–অক্সাইড

            গ. খাওয়ার লবণ                              ঘ. পারদ

সঠিক উত্তর

১. ঘ ২. ক ৩. ক ৪. ক ৫. ঘ ৬. ঘ ৭. গ ৮. গ ৯. খ ১০. ক ১১. গ

  • এ এস এম আসাদুজ্জামান, প্রভাষক
    বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

