পরীক্ষা

এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৬

নির্দেশনা হলো প্রতিষ্ঠানের চালিকা শক্তি

লেখা: মো. মাজেদুল হক খান

ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ২য় পত্র

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন: অধ্যায়–১

১.         ব্যবস্থাপনার গুরুত্বের অন্তর্ভুক্ত—

            i. দক্ষতা বৃদ্ধি                                  ii. উত্তম সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা

            iii. শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা

নিচের কোনটি সঠিক?

            ক. i ও ii                                        খ. i ও iii

            গ. ii ও iii                                      ঘ. i, ii ও iii

২.         ব্যবস্থাপনা চক্রে সমন্বয়ের পরবর্তী কাজ কোনটি?

            ক. পরিকল্পনা                                  খ. প্রেষণা

            গ. নিয়ন্ত্রণ                                       ঘ. কর্মীসংস্থান

৩.        কোন সভ্যতায় দার্শনিক সক্রেটিস ‘ব্যবস্থাপনা সর্বজনীন’ বিষয়টি তুলে ধরেছিলেন?

            ক. চৈনিক                                       খ. গ্রিক

            গ. রোম                                         ঘ. মিসরীয়

৪.         কত সালে থমাস মুর ইউটোপিয়া নামক গ্রন্থটি রচনা করেন?

            ক. ১১০০                                       খ. ১৪০০

            গ. ১৫০০                                       ঘ. ১৭৫০

৫.         ব্যবস্থাপনার কোন কাজের মাধ্যমে কার্যফল যাচাই করা হয়?

            ক. নিয়ন্ত্রণ                                      খ. পরিকল্পনা

            গ. নেতৃত্ব                                      ঘ. কর্মীসংস্থান

৬.        ব্যবস্থাপনার কোন কাজকে প্রতিষ্ঠানের চালিকা শক্তি বলা হয়?

            ক. নির্দেশনা                                    খ. সংগঠন

            গ. নিয়ন্ত্রণ                                       ঘ. সমন্বয়সাধন

৭.         ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য হলো—

            i. এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া               ii. এটি মুনাফা অর্জনের উপায়

            iii. এটি লক্ষ্যকেন্দ্রিক

নিচের কোনটি সঠিক?

            ক. i ও ii                                        খ. i ও iii

            গ. ii ও iii                                      ঘ. i, ii ও iii

৮.         ব্যবস্থাপনার 6’ M -এর অন্তর্ভুক্ত হলো—

            i. যন্ত্রপাতি                                      ii. পদ্ধতি

            iii. প্রেষণা

নিচের কোনটি সঠিক?

            ক. i ও ii                                        খ. i ও iii

            গ. ii ও iii                                      ঘ. i, ii ও iii

৯.        ব্যবস্থাপনা চক্রে সংগঠনের পরবর্তী কাজ কোনটি?

            ক. প্রেষণা                                       খ. নির্দেশনা

            গ. কর্মীসংস্থান                                 ঘ. নিয়ন্ত্রণ

১০.       কর্মীসংস্থানের কাজ ব্যবস্থাপনার কোন কাজের সঙ্গে অধিকতর সম্পর্কযুক্ত?

            ক. সংগঠন                                      খ. প্রেষণা

            গ. সমন্বয়                                        ঘ. পরিকল্পনা

সঠিক উত্তর

১. ঘ ২. গ ৩. খ ৪. গ ৫. ক ৬. ক ৭. খ ৮. ক ৯. গ ১০. ক

  • মো. মাজেদুল হক খান, সহকারী অধ্যাপক
    রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা

