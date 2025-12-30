পরীক্ষা

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা—বিজ্ঞান

বহুনির্বাচনিতে ভালো করলেই বেশি নম্বর

লেখা: মোহাম্মদ আক্তার উজ জামান

বিজ্ঞান: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিষয়ে ১০ নম্বরের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে। সময় ১০ মিনিট।

 

১.     প্রতিটি জীবদেহ কী দ্বারা গঠিত?

        ক. হাত                খ. কোষ

        গ. ফুসফুস           ঘ. হৃৎপিণ্ড

২.     ইস্টে কোন ধরনের কোষ বিভাজন হয়?

        ক. মাইটোসিস      খ. মিয়োসিস

        গ. অ্যামাইটোসিস ঘ. সাইটোকাইনেসিস

৩.    নিচের কোন জীবটিতে অ্যামাইটোসিস পদ্ধতিতে কোষ বিভাজন ঘটে?

        ক. মানুষ              খ. হাইড্রা

        গ. অ্যামিবা          ঘ. কেঁচো

৪.     প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন ঘটে কোথায়?

        ক. ইস্টে                খ. কাণ্ডে

        গ. ভ্রূণ মূলে          ঘ. জনন মাতৃকোষে

৫.     কোনটিতে মাইটোসিস কোষ বিভাজন ঘটে?

        ক. ব্যাকটেরিয়া     খ. ইস্ট

        গ. ছত্রাক              ঘ. ঝিনুক

৬.    মাইটোসিস বিভাজনে কয়টি পর্যায় সম্পন্ন হয়?

        ক. ২টি                খ. ৩টি

        গ. ৪টি                ঘ. ৫টি

৭.     ক্যারিওকাইনেসিস পর্যায়টি কয়টি ধাপে বিভক্ত?

        ক. ৩টি                খ. ৪টি

        গ. ৫টি                ঘ. ৬টি

৮.     মাইটোসিস কোষ বিভাজনের কোন ধাপটি দীর্ঘস্থায়ী হয়?

        ক. প্রোফেজ         খ. মেটাফেজ

        গ. টেলোফেজ       ঘ. অ্যানাফেজ

৯.    মাইটোসিসের কোন ধাপে নতুন ক্রোমোজোম সৃষ্টি হয়?

        ক. প্রোফেজ         খ. মেটাফেজ

        গ. অ্যানাফেজ       ঘ. টেলোফেজ

১০.   প্রতিটি ক্রোমোজোম লম্বালম্বিভাবে বিভক্ত হয়ে দুটি ক্রোমাটিড গঠন করে কোন ধাপে?

        ক. টেলোফেজ      খ. মেটাফেজ

        গ. প্রোফেজ          ঘ. অ্যানাফেজ

১১.   কোষ বিভাজনের কোন ধাপে নিউক্লিওলাস প্রায় বিলুপ্ত হয়?

        ক. প্রোফেজ         খ. প্রো–মেটাফেজ

        গ. মেটাফেজ        ঘ. অ্যানাফেজ

১২.   কোষ বিভাজনের কোন ধাপে প্রতিটি ক্রোমাটিডে একটি সেন্ট্রোমিয়ার থাকে?

        ক. প্রোফেজ         খ. প্রো–মেটাফেজ

        গ. মেটাফেজ        ঘ. অ্যানাফেজ

১৩.   মাইটোসিস বিভাজনের কোন ধাপে অপত্য ক্রোমোজোম সৃষ্টি হয়?

        ক. প্রো–মেটাফেজ  খ. মেটাফেজ

        গ. অ্যানাফেজ       ঘ. টেলোফেজ

১৪.   মাইটোসিসের কোন ধাপে ক্রোমোজোমগুলো ইংরেজি বর্ণমালা Jএর মতো হয়?

        ক. প্রোফেজ         খ. মেটাফেজ

        গ. অ্যানাফেজ       ঘ. টেলোফেজ

১৫.   অপত্য ক্রোমোজোমগুলো বিপরীত মেরুতে আসে কোন ধাপে?

        ক. প্রো–মেটাফেজ খ. মেটাফেজ

        গ. অ্যানাফেজ       ঘ. টেলোফেজ

১৬.   মিয়োসিস কোষ বিভাজনের ক্রোমোজোম বিভাজিত হয় কতবার?

        ক. ৬ বার            খ. ৪ বার

        গ. ২ বার             ঘ. ৪ বার

১৭.   নিচের কোনটিতে মিয়োসিস ঘটে?

        ক. স্নায়ুকোষ         খ. দেহকোষ

        গ. জনন মাতৃকোষ ঘ. অণুচক্রিকা

১৮.   নিচের কোনটিতে মিয়োসিস কোষ বিভাজন ঘটে?

        ক. ভ্রূণ মুকুল        খ. মূলের অগ্রভাগ

        গ. মুকুল              ঘ. পরাগধানী

১৯.   মিয়োসিস কোষ বিভাজন ঘটে—

        i. পরাগধানি ও ডিম্বকে

        ii. শুক্রাশয়ে ও ডিম্বাশয়ে

        iii. রক্তকণিকা ও স্নায়ুকোষে

নিচের কোনটি সঠিক

        ক. i ও ii             খ. i ও iii

        গ. ii ও iii            ঘ. i, ii, ও iii

২০. বংশগতিবিদ্যার জনক বলা হয় কাকে?

        ক. অ্যারিস্টটল

        খ. ক্যারোলাস লিনিয়াস

        গ. আলেকজান্ডার ফ্লেমিং

        ঘ. গ্রেগর জোহান মেন্ডেল

২১.   জিনতত্ত্বের জনক কে?

        ক. অ্যারিস্টটল       খ. জন রে

        গ. ক্যারোলাস লিনিয়াস

        ঘ. গ্রেগর জোহান মেন্ডেল।

সঠিক উত্তর

১. খ ২. গ ৩. গ ৪. ক ৫. ঘ ৬. ক ৭. গ ৮. ক

৯. ক ১০. গ ১১. খ ১২. ঘ ১৩. গ ১৪. গ ১৫. ঘ ১৬. খ ১৭. গ ১৮. ঘ ১৯. ক ২০. ঘ ২১. ঘ।

  • মোহাম্মদ আক্তার উজ জামান, প্রভাষক
    সরকারি রূপনগর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

