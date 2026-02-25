জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তিপ্রাপ্তরা কত টাকা করে পাবে

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা দাখিল অষ্টম শ্রেণি, ইবতেদায়ি পঞ্চম শ্রেণি, জেএস ও জেডি (ভোকেশনাল) বৃত্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে আজ বুধবার। এতে ৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের আওতায় মোট ৪৬ হাজার ২০০ জন বৃত্তি পেয়েছে। এর মধ্যে ১৪ হাজার ৭০০ জনকে মেধাবৃত্তি ও ৩১ হাজার ৫০০ জন সাধারণ বৃত্তি পেয়েছে।
আজ বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬) এ ফল প্রকাশ করা হয়। শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন ফল প্রকাশের ঘোষণা দেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সভাকক্ষে আয়োজিত ফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজও উপস্থিত ছিলেন।
এদিকে সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের আওতায় বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা মেধাবৃত্তিতে ৪৫০ টাকা ও এককালীন অনুদান হিসেবে বছরে ৫৬০ টাকা পাবে। আর সাধারণ বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা মাসে ৩০০ টাকা ও এককালীন অনুদান হিসেবে বছরে ৩৫০ টাকা হারে বৃত্তির অর্থ পাবে।
প্রকাশিত ফলাফলে দেখা গেছে, এবার সাধারণ ৯টি শিক্ষা বোর্ড থেকে সারা দেশে মোট ৩ লাখ ১৫ হাজার ১৬০ জন শিক্ষার্থী জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়। এবার শিক্ষার্থীদের মেধাবৃত্তি ও সাধারণ বৃত্তির জন্য কোটা বরাদ্দ করা হয়েছে। বোর্ডভিত্তিক এ বৃত্তি বণ্টন করা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে ট্যালেন্টপুলে ও সাধারণ বৃত্তির জন্য কোটা বরাদ্দ হয়েছে। নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে।
১. অনলাইন পদ্ধতি: প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে (dpe.gov.bd) গিয়ে ‘Scholarship Result’ অপশনে রোল নম্বর ও সাল ২০২৬ দিলেই ফল দেখা যাবে।
২. এসএমএস পদ্ধতি: মুঠোফোনের মেসেজ অপশনে গিয়ে বোর্ডের নাম, রোল নম্বর এবং সাল টাইপ করে ১৬২২২ নম্বরে পাঠিয়ে দিলেই ফিরতি মেসেজে রেজাল্ট জানা যাবে।
২০২৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর সারা দেশে একযোগে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা শুরু হয়। এই পরীক্ষা সকাল ১০টায় শুরু হয়ে শেষ হয়েছে বেলা ১টায়। পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন প্রায় সাড়ে তিন লাখ শিক্ষার্থী। দেশের ৬১১টি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয় এই পরীক্ষা।
শুরুর দিনে বাংলা বিষয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ২৯ ডিসেম্বর ইংরেজি ও ৩০ ডিসেম্বর গণিত বিষয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। তবে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে ৩১ ডিসেম্বরের বিজ্ঞান আর বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। সেই স্থগিত পরীক্ষাটি ২০২৬ সালের ৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষা শেষে উত্তরপত্র মূল্যায়ন শেষ হয়েছে। এবার ফলাফল প্রকাশের অপেক্ষাও শেষ হচ্ছে আজ।