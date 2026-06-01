এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৬: জীববিজ্ঞান ১ম পত্র (অধ্যায়–২) : বহুনির্বাচনি প্রশ্নগুলো পড়ো

লেখা: মোহাম্মদ আক্তার উজ জামান

জীববিজ্ঞান ১ম পত্র: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

অধ্যায়–২

১.         ক্রোমোজোমীয় নৃত্য কোন দশায় দেখা যায়?

            ক. প্রোফেজ                                                    খ. মেটাফেজ

            গ. অ্যানাফেজ                                                 ঘ. প্রোমেটাফেজ

২.         বাইভ্যালেন্ট সৃষ্টি হয় মিয়োসিসের কোন উপপর্যায়ে?

            ক. লেপ্টোটিন                                                  খ. জাইগোটিন

            গ. প্যাকাইটিন                                                  ঘ. ডিপ্লোটিন

৩.        মাইটোসিসের মেটাফেজ দশায় ক্রোমোজোমগুলো—

            i. খাটো ও মোটা হয়                                         ii. বিষুবীয় প্লেটে থাকে

            iii. মেটাকাইনেসিস ঘটে

নিচের কোনটি সঠিক?

            ক. i ও ii                                                        খ. i ও iii

            গ. ii ও iii                                                      ঘ. i, ii ও iii

৪.         মিয়োসিসের কোন উপপর্যায়ে প্রান্তীয়করণ দেখা যায়?

            ক. লেপ্টোটিন                                                  খ. জাইগোটিন

            গ. ডিপ্লোটিন                                                   ঘ. প্যাকাইটিন

৫.         কোন উপপর্যায়ে হোমোলোগাস ক্রোমোজোম জোড় বাঁধে?

            ক. লেপ্টোটিন                                                  খ. জাইগোটিন

            গ. প্যাকাইটিন                                                  ঘ. ডিপ্লোটিন

৬.        কোষ বিভাজনের কোন ধাপে ক্রোমোজোমগুলো V, L, J, ও I-এর আকার ধারণ করে?

            ক. প্রোফেজ                                                    খ. মেটাফেজ

            গ. অ্যানাফেজ                                                 ঘ. টেলোফেজ

৭.         ক্রসিং ওভারের সূচনা ঘটে কোন উপপর্যায়ে?

            ক. লেপ্টোটিন                                                  খ. জাইগোটিন

            গ. প্যাকাইটিন                                                  ঘ. ডিপ্লোটিন

৮.         কোনটিকে নিউক্লিয়াসের বিভাজন বলা হয়?

            ক. মেটাকাইনেসিস                                           খ. ইন্টারকাইনেসিস

            গ. ক্যারিওকাইনেসিস                                        ঘ. সাইটোকাইনেসিস

৯.        মাইটোসিসের কোন ধাপে নিউক্লিওলাসের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে?

            ক. মেটাফেজ                                                   খ. অ্যানাফেজ

            গ. টেলোফেজ                                                 ঘ. প্রোফেজ

সঠিক উত্তর

১. ঘ ২. খ ৩. ঘ ৪. গ ৫. খ ৬. গ ৭. গ ৮. গ ৯. ক

  • মোহাম্মদ আক্তার উজ জামান, প্রভাষক
    সরকারি রূপনগর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

