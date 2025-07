আইইএলটিএস রিডিংয়ে হেডিং ম্যাচিং দ্রুত সমাধানের ৭টি কৌশল

প্রতিটি প্যারাগ্রাফের মূল আইডিয়াটা সাধারণত প্রথম বা দ্বিতীয় লাইনে থাকে। পুরো প্যারাগ্রাফ না পড়ে, শুধু প্রথম ২-৩ লাইন মন দিয়ে পড়লেই হেডিং খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

যেমন: If the paragraph starts with ‘In the late 19th century, scientists discovered a new method of treating infections…’। তাহলে heading এ ‘A medical breakthrough in the 19th century’ টাইপের কিছু থাকলে সেটা মিলিয়ে দেখা যায়।