এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৬ বাংলা ২য় পত্র: সব পাখি নীড় বাঁধে না

বাংলা ২য় পত্র: ব্যাকরণ
# নিচের বাক্য শুদ্ধ করে লেখো।
অশুদ্ধ: সে এ মোকদ্দমায় সাক্ষী দিয়েছে।
শুদ্ধ: সে এ মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিয়েছে।
অশুদ্ধ: বিধি লঙ্ঘন হয়েছে।
শুদ্ধ: বিধি লঙ্ঘিত হয়েছে।
অশুদ্ধ: হৃষিতা বুদ্ধিমান মেয়ে।
শুদ্ধ: হৃষিতা বুদ্ধিমতী মেয়ে।
অশুদ্ধ: তার পানিতে সমাধি হয়েছে।
শুদ্ধ: তার সলিলসমাধি হয়েছে।
অশুদ্ধ: নজরুল সাহেব স্বপরিবারে বেড়াতে গেলেন।
শুদ্ধ: নজরুল সাহেব সপরিবারে বেড়াতে গেলেন।
অশুদ্ধ: সময় বড় সংক্ষেপ ।
শুদ্ধ: সময় বড় সংক্ষিপ্ত।
অশুদ্ধ: তাকে বাড়ি যাইতে দাও।
শুদ্ধ: তাকে বাড়ি যেতে দাও।
অশুদ্ধ: সব পাখিরা নীড় বাঁধে না।
শুদ্ধ: সব পাখি নীড় বাঁধে না।
অশুদ্ধ: ষড়ঋতুর সমাহারের দেশ বাংলাদেশ।
শুদ্ধ: ষড়ঋতুর দেশ বাংলাদেশ।
অশুদ্ধ: প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বীতা থাকবেই।
শুদ্ধ: প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবেই।
অশুদ্ধ: প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করাই বড় কথা।
শুদ্ধ: প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করাই বড় কথা।
অশুদ্ধ: সারা জীবন ভুতের মজুরি খেটে মরলাম।
শুদ্ধ: সারা জীবন ভুতের বেগার খেটে গেলাম।
অশুদ্ধ: নিরোগী লোক আসলে সুখী।
শুদ্ধ: নীরোগ লোক আসলে সুখী।
অশুদ্ধ: উপরোক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।
শুদ্ধ: উপর্যুক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।
অশুদ্ধ: দুঃসংবাদটি শুনে সে চোখের অশ্রুজল সংবরণ করতে পারলো না।
শুদ্ধ: দুঃসংবাদটি শুনে সে চোখের অশ্রুজল সংবরণ করতে পারল না।
অশুদ্ধ: এ বিষয়ে অজ্ঞানতাই তার পতনের কারণ।
শুদ্ধ: এ বিষয়ে অজ্ঞতাই তার পতনের কারণ।
অশুদ্ধ: পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে হর্ন বাজানো নিষেধ।
শুদ্ধ: পরীক্ষা চলাকালীন হর্ন বাজানো নিষেধ।
অশুদ্ধ: পাহাড়ের প্রাকৃতিক বৈচিত্রতা আমাদের মুগ্ধ করে।
শুদ্ধ: পাহাড়ের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য আমাদের মুগ্ধ করে।
অশুদ্ধ: আমরা বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি।
শুদ্ধ: আমরা বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি।
অশুদ্ধ: দেশের উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার জন্য কৃচ্ছতা সাধন দরকার।
শুদ্ধ: দেশের উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার জন্য কৃচ্ছ্রসাধন দরকার।
অশুদ্ধ: চোরে চোরে চাচাতো ভাই।
শুদ্ধ: চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।
অশুদ্ধ: এখানে প্রবেশ নিষেধ।
শুদ্ধ: এখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ।
অশুদ্ধ: ইহার আবশ্যক নাই।
শুদ্ধ: ইহার আবশ্যকতা নাই।
অশুদ্ধ: আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।
শুদ্ধ: আপনি সপরিবারে আমন্ত্রিত।
অশুদ্ধ: দারিদ্রতাকে জয় করতে তোমার ইচ্ছাই যথেষ্ট।
শুদ্ধ: দারিদ্র্যকে জয় করতে তোমার ইচ্ছাই যথেষ্ট।
অশুদ্ধ: শকুনের দোয়ায় হাতি মরে না।
শুদ্ধ: শকুনের দোয়ায় গরু মরে না।
*লেখক: মো. সুজাউদ দৌলা, সহকারী অধ্যাপক, রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা