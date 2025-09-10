পরীক্ষা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি মাস্টার্স পরীক্ষার ট্রান্সক্রিপ্ট বিতরণ, চলবে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২২ সালের মাস্টার্স ফাইনাল পরীক্ষার সাময়িক সনদপত্র, প্রিলিমিনারি টু মাস্টার্স ২০২০ সালের নম্বরপত্র, প্রিলিমিনারি টু মাস্টার্স ২০২১ সালের ট্রান্সক্রিপ্ট বিতরণ করা হবে। আঞ্চলিক কেন্দ্র হতে সংশ্লিষ্ট কলেজের প্রাধিকার পাওয়া প্রতিনিধিরা ট্রান্সক্রিপ্ট করবেন।

নির্ধারিত বিভাগ বা জেলার নাম—

১. খুলনা বিভাগ ও গোপালগঞ্জ জেলা—

# আঞ্চলিক কেন্দ্রের ঠিকানা: বাড়ি-২৭৭, রোড-১, কেডিএ সোনাডাঙ্গা আ/এ, ২য় ফেজ, খুলনা, ফোন: ০২৪৭৭-৭২৬৫৪৮।

# বিতরণের তারিখ: ১০ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

২. বরিশাল বিভাগ ও মাদারীপুর, শরীয়তপুর জেলা—

# আঞ্চলিক কেন্দ্রের ঠিকানা: ২৪ নম্বর ওয়ার্ড, পটুয়াখালী সড়ক, রূপাতলী (সোনারগাঁও টেক্সটাইলের বিপরীতে), বরিশাল, মোবাইল নম্বর: ০১৭১১-৮৮৯৯৭০।

# বিতরণের তারিখ: ১০ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

৩. সিলেট বিভাগ (সিলেট জেলা, সুনামগঞ্জ জেলা, মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা, রাজানগর, জুড়ী ও কুলাউড়া উপজেলা)—

# আঞ্চলিক কেন্দ্রের ঠিকানা: আহাদ ভিলা, পাঠানটোলা পয়েন্ট, সিলেট, ফোন: ০৮২১-৭২৯১০২।

# বিতরণের তারিখ: ১০ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

৪. হবিগঞ্জ জেলা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা, মৌলভীবাজার জেলার সদর উপজেলা, শ্রীমঙ্গল ও কমলগঞ্জ উপজেলা, নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলা এবং কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব উপজেলা—

# আঞ্চলিক কেন্দ্রের ঠিকানা: দাউদনগর বাজার ডাক+থানা+পৌরসভাঃ শায়েস্তাগঞ্জ, হোল্ডিং নম্বর-৩৩, ওয়ার্ড নম্বর-২, হবিগঞ্জ, মোবাইল নম্বর: ০১৭১৬-৫৬৩০৩৭, ০১৭৭৭৭৮৯০৪৯।

৫. রাজশাহী বিভাগ রাজশাহী, পাবনা, নাটোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা এবং নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলা ভেড়ামারা সরকারি কলেজ ও দৌলতপুর কলেজ, কুষ্টিয়া জেলা)—

# আঞ্চলিক কেন্দ্রের ঠিকানা: বাড়ি-৩৫৪, বালিয়াপুকুর, বড় বটতলা, ঘোড়ামারা, রাজশাহী, ফোন: ০৭২১-৭৬২১৪১।

# বিতরণের তারিখ: ১০ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

৬. সিরাজগঞ্জ, নওগাঁ, জয়পুরহাট এবং বগুড়া জেলা—

# আঞ্চলিক কেন্দ্রের ঠিকানা: বগুড়া, মাটিডালী মোড়, বারোপুর (ডায়াবেটিক হাসপাতাল–সংলগ্ন) মোবাইল নম্বর: ০১৯১২-৪০৮৫৭০।

# বিতরণের তারিখ: ১০ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

৭. রংপুর বিভাগ—

# আঞ্চলিক কেন্দ্রের ঠিকানা: বিনোদপুর (পাইকারপাড়া), মৌজা আলমনগর, ওয়ার্ড নম্বর ১৪, রংপুর সিটি করপোরেশন, রংপুর, ফোন: ০৫২১-৫৬০১৫।

# বিতরণের তারিখ: ১০ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

৮. চট্টগ্রাম বিভাগ—

# আঞ্চলিক কেন্দ্রের ঠিকানা: ভাটিয়ারী লিংক রোড (রেললাইন সংলগ্ন), বড় দিঘিরপাড়, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। মোবাইল নম্বর: ০১৬৮৩৩৯৭৮৯৯।

# বিতরণের তারিখ: ১০ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

৯. ঢাকা বিভাগ, ঢাকা মহানগর এবং ময়মনসিংহ বিভাগ কুমিল্লা জেলা, চাঁদপুর জেলা এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলা—

# আঞ্চলিক কেন্দ্রের ঠিকানা: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, গাজীপুর, ফোন: ০২-৯৯৬৬৯১৫১৭।

# বিতরণের তারিখ: ১০ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

দরকারি তথ্য —

১. প্রাধিকার পাওয়া প্রতিনিধি সংশ্লিষ্ট কলেজের পক্ষে সনদপত্র ও ট্রান্সক্রিপ্ট গুনে বুঝে নেবেন।

২. সনদপত্র, ট্রান্সক্রিপ্ট কম/বেশি/ডাবল প্রিন্ট হলে, এক কলেজের সনদপত্র, ট্রান্সক্রিপ্ট ভুলবশত অন্য কলেজে চলে গেলে, এ ছাড়া বিতরণ করা সনদপত্র, ট্রান্সক্রিপ্ট সম্পর্কিত যেকোনো ধরনের সমস্যা পরিলক্ষিত হলে তা উল্লেখিত বিতরণের তারিখ থেকে সর্বোচ্চ ৩০ দিনের মধ্যে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবর পত্র বা প্রতিনিধি মারফত অবগত করে সমাধান করতে হবে। উক্ত সময়ের পর কোনো অভিযোগ গ্রহণ করা হবে না এবং এ–সংক্রান্ত বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

*বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : www.na.ac.bd

