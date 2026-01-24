এসএসসি ২০২৬, জীববিজ্ঞান ১ম পত্র— বহুনির্বাচনি প্রশ্ন: লিউকোপ্লাস্ট হলো বর্ণহীন প্লাস্টিড

জীববিজ্ঞান ১ম পত্র: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন
অধ্যায়–১
১. বংশবৃদ্ধিতে DNA অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন?
ক. বৃহৎ জৈব রাসায়নিক অণু খ. N2 দ্বারা গঠিত
গ. নিউক্লিয়াসে পাওয়া যায় ঘ. প্রতিরূপ সৃষ্টি করতে পারে
২. কোনটি শুক্রাণুর লেজ গঠন করতে সাহায্য করে?
ক. সেন্ট্রিওল খ. রাইবোজোম
গ. লাইসোজোম ঘ. মাইটোকন্ড্রিয়া
৩. মাইটোকন্ড্রিয়ার শুষ্ক ওজনের শতকরা কত ভাগ প্রোটিন?
ক. ৪ ভাগ খ. ২৯ ভাগ
গ. ২ ভাগ ঘ. ৬৫ ভাগ
৪. কোনটি কোষ বিভাজনের মুখ্য বস্তু?
ক. নিউক্লিয়াস খ. রাইবোজোম
গ. ক্রোমোজোম ঘ. গলজি বস্তু
৫. কোষের অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব নিয়ন্ত্রণকারী অঙ্গাণু কোনটি?
ক. কোষ প্রাচীর খ. সাইটোপ্লাজম
গ. কোষ ঝিল্লি ঘ. এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম
৬. কোষ প্রাচীরের কাজ কোনটি?
ক. কোষকে নির্দিষ্ট আকৃতি দান খ. নিউক্লিয়ার মেমব্রেন তৈরিতে সহায়তা করা
গ. শক্তি উৎপাদন করা ঘ. প্রোটিন সঞ্চয় করা
৭. কোনটি বর্ণহীন প্লাস্টিড?
ক. ক্রোমোটোপ্লাস্ট খ. ক্রোমোপ্লাস্ট
গ. ক্লোরোপ্লাস্ট ঘ. লিউকোপ্লাস্ট
৮. কোষ পর্দার স্থানে যে ভাঁজ সৃষ্টি হয়, তাকে কী বলে?
ক. মাইক্রোভিলাস খ. মাইক্রোটিউবিউলস
গ. মাইক্রোফাইব্রিল ঘ. মাইসেলি
৯. জিনের গঠনগত একক কী?
ক. mRNA খ. gRNA
গ. rRNA ঘ. DNA
সঠিক উত্তর
১. ঘ ২. ক ৩. ঘ ৪. গ ৫. খ ৬. ক ৭. ঘ ৮. ঘ ৯. ক
*লেখক: মোহাম্মদ আক্তার উজ জামান, প্রভাষক, সরকারি রূপনগর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা