৬ দেশের বাংলাদেশি প্রবাসীদের জন্য বাউবির এসএসসি প্রোগ্রাম

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুল পরিচালিত বহিঃবাংলাদেশ (নিশ-২) এসএসসি প্রোগ্রামে ২০২৭-২০২৮ শিক্ষাবর্ষে (২০২৭ ব্যাচ) শিক্ষার্থী ভর্তির কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, ওমান, ইতালি ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে কর্মরত বা বসবাসরত বৈধ বাংলাদেশি প্রবাসী বা অভিবাসী কিংবা বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত আগ্রহী ব্যক্তিদের সেই দেশের বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে ভর্তি করা হবে।
ভর্তির যোগ্যতা—
মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা দুটি শাখায় ভর্তি করা হবে। আবেদনকারীকে অবশ্যই জেএসসি/জেডিসি/অষ্টম শ্রেণি বা সরকার স্বীকৃত সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে সৌদি আরব/কাতার/কুয়েত/ওমান/ইতালি/সংযুক্ত আরব আমিরাতের বৈধ অভিবাসী কিংবা বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত হতে হবে। উল্লেখ্য যে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালের পরে প্রদত্ত জন্মতারিখের ক্ষেত্রে জেএসসি/জেডিসি বা সমমানের সনদ প্রদান করতে হবে।
ভর্তির বিস্তারিত সময়—
ভর্তির জন্য অনলাইনে আবেদনের তারিখ: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত।
আবেদন ফি জমা দিতে হবে: ৬১০ টাকা।
ভর্তি ফি জমাদান: ২৭ অক্টোবর থেকে
৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত।
যোগাযোগ—
১. বাংলাদেশ দূতাবাস: সৌদি আরব/কাতার/কুয়েত/ওমান/ইতালি/সংযুক্ত আরব আমিরাত।
২. ডিন, ওপেন স্কুল, বাউবি: dean.os@bou.ac.bd
৩. ইন্টারন্যাশনাল একাডেমিক প্রোগ্রাম উইং, বাউবি: https://iapw@bou.ac.bd
# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট: www.bou.ac.bd