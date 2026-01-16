ট্রেড লাইসেন্স হলো ব্যবসা শুরুর সরকারি অনুমতিপত্র

ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ১ম পত্র
সৃজনশীল প্রশ্ন: অধ্যায়–৩
# নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও।
হাবিব ‘টাইম এন্টারপ্রাইজ’ নামের একটি মনিহারির ব্যবসা শুরু করলেন। ২০ হাজার টাকা ধার করে মোট ৬০ হাজার টাকার পণ্যসামগ্রী কিনে শুরু করলেন। স্বল্প পুঁজির কারণে তাঁর দোকানে পর্যাপ্ত পণ্যসামগ্রী নেই। ফলে তিনি প্রায়ই ক্রেতার চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হন। এতে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় স্থানীয় কয়েকজন ক্রেতার পরামর্শে তিনি যেসব পণ্য সরবরাহ করতে পারেন না, তার একটি তালিকা তৈরি করেন। পরবর্তী সময়ে ওই সব পণ্য দোকানে তুলে কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং ধীরে ধীরে তিনি সফল ব্যবসায়ী হয়ে ওঠেন।
প্রশ্ন
ক. ট্রেড লাইসেন্স কী?
খ. একমালিকানা ব্যবসায়ের দায় অসীম কেন? ব্যাখ্যা করো।
গ. একমালিকানা ব্যবসায়ের কোন বৈশিষ্ট্য হাবিবকে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হতে সাহায্য করেছে? বর্ণনা করো।
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত পরিস্থিতিতে হাবিবের একমালিকানা ব্যবসায় নির্বাচন করার সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো।
উত্তর
ক. ট্রেড লাইসেন্স হলো ব্যবসা শুরু করার জন্য স্থানীয় সরকার বা পৌরসভা থেকে দেওয়া সরকারি অনুমতিপত্র।
খ. একমালিকানা ব্যবসায় যতটুকু দায়দায়িত্ব সৃষ্টি হয়, তার সবটুকুই মালিককেই বহন করতে হয় বলে এর দায় অসীম।
একজন মাত্র ব্যক্তির মালিকানায় গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসাকে একমালিকানা ব্যবসা বলে। ব্যবসায় দেনার জন্য মালিক ক্ষেত্রবিশেষে ব্যক্তিগতভাবে দায়বদ্ধ হতে পারেন। বিনিয়োগ করা মূলধন দিয়ে দায় পরিশোধ না হলে মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিক্রয় করে ব্যবসায়ের দায়-দেনা পরিশোধ করতে হয়। এই ব্যবসায়ে মালিক যেমন একা সব মুনাফা ভোগ করেন, ঠিক তেমনি সব দায় তাঁকেই বহন করতে হয়। এ কারণেই এ ব্যবসায়ের দায় অসীম।
গ. একমালিকানা ব্যবসায়ের একক পরিচালনার বৈশিষ্ট্য হাবিবকে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হতে সাহায্য করেছে।
একমালিকানা বা একক ব্যক্তির ব্যবসা এমন একধরনের ব্যবসা, যেখানে ব্যক্তি স্বাধীনভাবে তাঁর নিজস্ব মূলধন, দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তা বিনিয়োগ করেন এবং সব মুনাফার অধিকারী হন এবং সব ঝুঁকির দায় গ্রহণ করেন। কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার মূলে থাকে মালিকানা। একমালিকানা ব্যবসায় মালিকের নিরঙ্কুশ মালিকানা, একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার জন্ম দেয়। এ ধরনের ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের ভার মালিকের ওপরই ন্যস্ত থাকে। মালিক নিজেই ব্যবসায়ের লক্ষ্য স্থির করেন।
উদ্দীপকে স্বাধীনচেতা যুবক হাবিব ২০ হাজার টাকা ধার করে মোট ৬০ হাজার টাকা নিয়ে ‘টাইম এন্টারপ্রাইজ’ নামে ব্যবসা শুরু করেন। স্বল্প পুঁজির কারণে তাঁর মনিহারির দোকানে পর্যাপ্ত পণ্যসামগ্রী নেই। এমতাবস্থায় তিনি তাঁর নিয়মিত কিছু ক্রেতার পরামর্শে যেসব পণ্য সরবরাহ করতে পারেন না, তার একটি তালিকা প্রস্তুত করে পরবর্তী সময়ে ওই সব পণ্য দোকানে তোলেন। তিনি এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হতে পেরেছেন।
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিস্থিতিতে হাবিবের একমালিকানা ব্যবসায় নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত যৌক্তিক ছিল।
একমালিকানা ব্যবসা ব্যক্তির একক মালিকানায় পরিচালিত হয়। এ ধরনের ব্যবসা মালিক একাই পরিচালনা করলেও ব্যবসায়িক প্রয়োজনে তিনি নিজস্ব তত্ত্বাবধানে এক বা একাধিক কর্মী নিয়োগ দিতে পারেন। এটা পৃথিবীর প্রাচীনতম ব্যবসায় সংগঠন, যা গঠনে তেমন কোনো আইনগত ঝামেলাই পোহাতে হয় না। তাই যেকোনো ব্যক্তি যেকোনো সময়ে এই ব্যবসা স্থাপন করতে পারেন। স্বল্প মূলধন বিনিয়োগ করে এ ব্যবসা পরিচালনা করা যায়। একজন মাত্র ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত হয় বিধায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অনেক সহজ হয় এবং ব্যবসায়ের গোপনীয়তাও রক্ষা করা সম্ভব হয়। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মালিক একাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং প্রয়োজনে ক্রেতাদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন। অর্থাৎ ব্যবসা পরিচালনার যাবতীয় সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।
উদ্দীপকে বর্ণিত স্বাধীনচেতা যুবক হাবিব ২০ হাজার টাকা ধার করে মোট ৬০ হাজার টাকা বিনিয়োগ করে ‘টাইম এন্টারপ্রাইজ’ নামে একটি মনিহারি দোকানের ব্যবসা শুরু করেন। একক মালিকের সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতার কারণে এ ধরনের ব্যবসায় মূলধনের পরিমাণ স্বাভাবিকভাবেই কম হয়। ফলে তা ক্ষুদ্রায়তন প্রকৃতিতেই গড়ে ওঠে। স্বল্প পুঁজি ও স্বাধীনচেতা মনোভাবের কারণেই অনেকে এ ধরনের ব্যবসাকে জীবিকা অর্জনের মাধ্যম হিসেবে বেছে নেয়।
বলা যায়, হাবিব একক মালিকানায় স্বল্প পুঁজি দিয়ে একটি মনিহারির দোকান শুরু করেছিলেন, ফলে তিনি একাই ব্যবসায়ের সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পেরেছেন। ফলে তাঁর ব্যবসায় উন্নতি হয়েছে। সুতরাং উদ্দীপকের বর্ণিত পরিস্থিতিতে একমালিকানা ব্যবসা নির্বাচনের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত যৌক্তিক হয়েছে বলে আমি মনে করি।
মো. মাজেদুল হক খান, সহকারী অধ্যাপক
রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা