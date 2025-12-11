ভাব–ই লোকদের মাতিয়ে তোলে

বাংলা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন
১. ‘অতিথির স্মৃতি’ রচনায় কী প্রকাশ পেয়েছে?
ক. প্রাণীপ্রেম খ. প্রকৃতিপ্রেম গ. জীবপ্রেম ঘ. স্মৃতি
২. কী দিয়ে লোককে মাতিয়ে তুলতে হবে?
ক. কাজ খ. ভাব
গ. চিন্তা ঘ. সংস্কৃতি
৩. ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পে কিশোরদের সর্দার কে?
ক. বিধু খ. বাদল
গ. সিধু ঘ. নিধু
৪. ‘আমি কি পাগল হয়ে গেছি?’—কথাটি কে লেখেন?
ক. পরেশ খ. নগেন
গ. খামোল ঘ. নৃপেন
৫. ‘আমার ঘরে কিছু নাই’—উক্তিটি কার?
ক. হাসু খ. কবিরাজ গ. সুখী লোক ঘ. বাসেত
৬. ‘শিল্পকলা’ চর্চা করা সবার অপরিহার্য কেন?
ক. চিত্রকলা বলে খ. সংস্কৃতির বিষয় গ. নন্দনভক্ত বলে
ঘ. দেশ ও দেশের মানুষকে জানা যায় বলে
৭. ভারতীয় আর্য ভাষার প্রথম স্তর কোনটি?
ক. বৈদিক খ. প্রাকৃত
গ. আগামী ঘ. বাংলা
৮. ২০২৪ সালের আন্দোলনে মানুষের আকাঙ্ক্ষা কী ছিল?
ক. গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা খ. অধিকার পাওয়া
গ. একটি সুন্দর বাংলাদেশের
ঘ. কোটার বৈষম্য দূর
৯. বাংলা নববর্ষে প্রথম ছুটির প্রচলন হয় কবে?
ক. ১৯৫২ সালে খ. ১৯৫৪ সালে গ. ১৯৫৮ সালে ঘ. ১৯৬০ সালে
১০. প্রকৃত সুখী মানুষ কে?
ক. যে বনে বাস করে
খ. সব সময় তুষ্ট হৃদয় যার
গ. যার চোখে ঘুম নেই
ঘ. যার জামা নেই
সঠিক উত্তর
১. গ ২. খ ৩. ক ৪. খ ৫. খ ৬. ঘ ৭. ক ৮. গ
৯. গ ১০. খ।
মোস্তাফিজুর রহমান, শিক্ষক
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা