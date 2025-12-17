২০২৬ সালের ৩১ জানুয়ারির পর আইএলটিএস পেপার বেজড পরীক্ষা বন্ধ হয়ে যাবে।
২০২৬ সালের ৩১ জানুয়ারির পর আইএলটিএস পেপার বেজড পরীক্ষা বন্ধ হয়ে যাবে।
আইএলটিএস পরীক্ষাপদ্ধতিতে পরিবর্তন, কার্যকর ২০২৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে

বিশ্বজুড়ে ইংরেজি ভাষা দক্ষতা যাচাইয়ের অন্যতম পরীক্ষা আইএলটিএসের পরীক্ষাপদ্ধতিতে আসছে পরিবর্তন। ২০২৬ সালের ৩১ জানুয়ারির পর আইএলটিএস পেপার বেজড পরীক্ষা বন্ধ হয়ে যাবে। যাঁদের পরীক্ষা ফেব্রুয়ারির পর নির্ধারিত ছিল, তাঁরা কোনো অতিরিক্ত ফি ছাড়াই পেপার বেজড থেকে সিডিটির (কম্পিউটার ডেলিভারড টেস্ট) পরিবর্তন করতে পারবেন।

এ পরিবর্তনের লক্ষ্য হলো পরীক্ষার্থীদের জন্য মূল্যায়নপ্রক্রিয়াকে আরও কার্যকর, আধুনিক ও মানসম্মত করা। বিশ্বব্যাপী উচ্চশিক্ষা, অভিবাসন ও পেশাগত কাজে আইএলটিএসের ব্যবহার বাড়ায় পরীক্ষাব্যবস্থাকে সময়োপযোগী করতেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ–চীন–ভিয়েতনামে আইইএলটিএসের প্রশ্নফাঁস, ৮০ হাজার শিক্ষার্থীর ভুল ফল

ব্রিটিশ কাউন্সিল (বাংলাদেশ) জানিয়েছে, ২০২৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে পেপার বেজড (কাগজভিত্তিক) আইএলটিএস পরীক্ষা আর অনুষ্ঠিত হবে না। এই তারিখের পর থেকে পরীক্ষা শুধু কম্পিউটার ডেলিভারড টেস্ট বা কম্পিউটারভিত্তিক ফরম্যাটে নেওয়া হবে। যেসব পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সালের পর নির্ধারিত ছিল, তাঁরা এ পরিবর্তনের কারণে কোনো রকম অতিরিক্ত ফি ছাড়াই পরীক্ষা পেপার বেজড ফরম্যাট থেকে কম্পিউটারভিত্তিক ফরম্যাটে পরিবর্তন করতে পারবেন।

ব্রিটিশ কাউন্সিল (বাংলাদেশ)–এর ওয়েবসাইটে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘ ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে, আইএলটিএস পরীক্ষা কম্পিউটার ফরম্যাটেটে শুরু হবে। এই পরিবর্তনটি দ্রুততর এবং আরও সুবিন্যস্ত অভিজ্ঞতা প্রদান করে পরীক্ষার্থীদের। এই পরিবর্তন হলে পরীক্ষার ফরম্যাট, প্রশ্ন এবং স্কোরিং কাগজের ফরম্যাটের মতোই থাকবে।’

শব্দ ও বাক্যের শুদ্ধ উচ্চারণ, সঠিক ও স্পষ্ট ইংরেজি ভাষায় কথা বলা ও জানার বিষয়টি আইইএলটিএস পরীক্ষায় গুরুত্ব পায়
কম্পিউটারে আইএলটিএস কী এবং কীভাবে হয় পরীক্ষা

অনেক পরীক্ষার্থীর মধ্যেই প্রশ্ন থাকতে পারে—কম্পিউটারে আইএলটিএস আসলে কী, এতে কীভাবে পরীক্ষা হয় এবং কাগজে দেওয়া পরীক্ষার সঙ্গে এর পার্থক্য কোথায়।

কম্পিউটারে আইএলটিএস মূলত কাগজে নেওয়া আইএলটিএস পরীক্ষার মতোই। প্রশ্নপত্র, মূল্যায়নপদ্ধতি, নম্বর দেওয়ার নিয়ম—সবকিছুই একই থাকবে। পার্থক্য শুধু এক জায়গায় কাগজে হাতে লেখার বদলে পরীক্ষার্থীরা এখন কম্পিউটারে টাইপ করে উত্তর দেবেন।

এ পদ্ধতিতে পরীক্ষার্থীরা আরও বেশি তারিখ ও সেশন থেকে পরীক্ষার সময় বেছে নেওয়ার সুযোগ পান। পাশাপাশি ফলাফলও তুলনামূলক দ্রুত পাওয়া যায়—সাধারণত ১ থেকে ৫ দিনের মধ্যেই।

প্রযুক্তির অগ্রগতি ও শিক্ষার্থীদের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আইএলটিএস পরীক্ষায় নিয়মিত হালনাগাদ জরুরি বলে মনে করেন পরীক্ষা–সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। নতুন পদ্ধতিতে পরীক্ষার্থীদের প্রকৃত ভাষা দক্ষতা আরও নির্ভুলভাবে মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে বলেও মত তাঁদের।

