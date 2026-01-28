খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট)
খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট)
পরীক্ষা

কুয়েটে প্রথম বর্ষে ভর্তিতে পছন্দক্রম ১ ফেব্রুয়ারি থেকে, ভর্তি শুরু ৮ ফেব্রুয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদকখুলনা

খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (কুয়েট) ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষের ১ম বর্ষ বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং, বিইউআরপি ও বি আর্ক প্রোগ্রামের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। ১৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মেধাতালিকা ও ভর্তির বিস্তারিত নির্দেশনা সোমবার (২৬ জানুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।

প্রকাশিত ফল অনুযায়ী, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ইউআরপি বিভাগে ৯ হাজার ৭৮ জন এবং আর্কিটেকচার বিভাগে ৩০৪ জন মেধাতালিকায় স্থান পেয়েছেন। এ ছাড়া সংরক্ষিত আসনে (বান্দরবান জেলা, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী) ২৮ জন প্রার্থী মেধাতালিকায় স্থান পেয়েছেন। মেধাতালিকায় স্থান পাওয়া সব শিক্ষার্থীকে আগামী ১ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টা থেকে ৬ ফেব্রুয়ারি দুপুর ১২টার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে অনলাইন চয়েস ফরমের প্রয়োজনীয় তথ্য এবং বিভাগের পছন্দক্রম প্রদান করতে হবে। ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইউআরপি বিভাগের জন্য ১৫টি পছন্দক্রম পূরণ করতে হবে। পূরণকৃত ফরমের প্রিন্টেড কপি ভর্তির সময় সঙ্গে আনতে হবে।

Also read:শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি ছুটি ঘোষণা, জারি প্রজ্ঞাপন

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জানায়, ৮ ফেব্রুয়ারি রোববার সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বেলা ৩টার মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইউআরপি মেধাক্রম ১ থেকে ১ হাজার ২০ পর্যন্ত, আর্কিটেকচার মেধাক্রম ১ থেকে ৪০ পর্যন্ত, সংরক্ষিত আসনের বান্দরবান জেলা মেধাক্রম ১ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম ও অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী মেধাক্রম ১-৪ পর্যন্ত প্রার্থীদের কুয়েট ক্যাম্পাসে ভর্তির জন্য নিরীক্ষা কমিটির কাছে উপস্থিত হতে বলা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন থেকে আরও জানা গেছে, ভর্তির জন্য নির্ধারিত আনুমানিক ১২ হাজার (বারো হাজার) টাকা আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি বেলা ৩টার মধ্যে জনতা ব্যাংক কুয়েট করপোরেট শাখায় জমা দিতে হবে। ভর্তির সময় শিক্ষার্থীদের এইচএসসি/সমমান পরীক্ষার মূল রেজিস্ট্রেশন কার্ড, এসএসসি/সমমান পরীক্ষার মূল সনদ, এসএসসি/সমমান পরীক্ষার গ্রেডশিট এর মূল কপি, এইচএসসি/সমমান পরীক্ষার গ্রেডশিট এর মূল কপি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক এইচএসসি/সমমানের প্রশংসাপত্রের মূল কপি, ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি, ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র এবং অনলাইন চয়েস ফরমের প্রিন্টেড কপি দাখিল করতে হবে।

Also read:ব্রুনাইয়ের দারুস সালাম ইউনিভার্সিটির স্কলারশিপ, স্নাতক-স্নাতকোত্তর-পিএইচডি বিনা মূল্যে

ভর্তির জন্য মনোনীত শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল বোর্ড কর্তৃক স্বাস্থ্য পরীক্ষা (উচ্চতা, ওজন, রক্তচাপ, ব্লাড গ্রুপ ও দৃষ্টিশক্তি) সম্পন্ন করতে হবে। ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে অটো-মাইগ্রেশন প্রক্রিয়া চালু থাকবে, তবে কোনো শিক্ষার্থী চাইলে তাঁর ড্যাশবোর্ড থেকে এটি বন্ধ করতে পারবেন। ভর্তি-সংক্রান্ত যেকোনো তথ্যের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের হেল্পলাইন ০১৭১৪০৮৭২৮৪, ০১৭১৪০৮৭৩৩৯ (অফিস চলাকালীন) এবং ভর্তিসংক্রান্ত যেকোনো আপডেট তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে জানা যাবে।

আরও পড়ুন