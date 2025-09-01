জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ও সার্টিফিকেট কোর্সের তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষার ফরম পূরণের সময় বৃদ্ধি

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০২৩ সালের ডিগ্রি পাস ও সার্টিফিকেট কোর্স তৃতীয় বর্ষ পরীক্ষার ফরম পূরণের সময় ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।
দরকারি তথ্য—
১. নির্ধারিত তারিখের পর শিক্ষার্থীর ডাটা এন্ট্রি, নিশ্চয়ন স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে।
২. সে জন্য যথাসময়ে পরীক্ষার্থী ও কলেজকে ফরম পূরণসম্পর্কিত সব ধরনের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
ফরম পূরণ, শিক্ষার্থীর ডাটা এন্ট্রি, নিশ্চয়ন, সোনালী সেবার মাধ্যমে টাকা জমা দেওয়ার তারিখ—
১. শিক্ষার্থী কর্তৃক অনলাইনে ফরম পূরণ ও কলেজে জমা দেওয়ার তারিখ: ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত।
২. শিক্ষার্থীর ডাটা নিশ্চয়ন করার শেষ তারিখ (কলেজ কর্তৃক): ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত।
৩. সোনালী সেবার মাধ্যমে টাকা জমার তারিখ (কলেজ কর্তৃক): ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত।
১. আগে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুসারে যেসব কলেজ ফরম পূরণসংক্রান্ত যাবতীয় কাজ (যেমন ফরম পূরণ, শিক্ষার্থীর ডাটা নিশ্চয়ন, পে-স্লিপ ডাউনলোড ও সোনালী সেবার মাধ্যমে টাকা জমা ইত্যাদি) করতে পারেননি সেসব কাজও সম্পন্ন করা যাবে।
*বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট: www.na.ac.bd