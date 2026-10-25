অলংকরণ: এস এম রাকিবুর রহমান
অলংকরণ: এস এম রাকিবুর রহমান
পরীক্ষা

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা চারদিনে, শুরু ৮ ডিসেম্বর

পড়াশোনা ডেস্ক

২০২৬ সালের জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা আগামী ৮ ডিসেম্বর শুরু হবে। চার দিনব্যাপী এ পরীক্ষা চলবে ৮, ১০, ১৩ ও ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। বৃত্তি পরীক্ষা প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।

শিক্ষা বোর্ডের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ সময়সূচি প্রকাশ করা হয়।

বৃত্তি পরীক্ষার সময়সূচি

∎ ৮ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার: বাংলা।

∎ ১০ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার: ইংরেজি।

∎ ১৩ ডিসেম্বর, রোববার: গণিত।

∎ ১৫ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার: বিজ্ঞান এবং

    বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়।

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা শুরু ২০ ডিসেম্বর, দেখুন রুটিন

দরকারি তথ্য

পরীক্ষা শুরুর ৩০ মিনিট আগে অবশ্যই পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার কক্ষে আসন গ্রহণ করতে হবে।

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