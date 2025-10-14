জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা স্থগিত, কারণ অনিবার্য

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আজ মঙ্গলবারের (১৪ অক্টোবর) সব পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। স্থগিতকৃত পরীক্ষার সময়সূচি পরবর্তীতে জানানো হবে। গতকাল সোমবার রাতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অনিবার্য কারণে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠাতব্য ১৪ অক্টোবরের প্রফেশনাল কোর্সের সব পরীক্ষা স্থগিত করা হলো।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দের ডিগ্রি (পাস) ও সার্টিফিকেট কোর্স ৩য় বর্ষের পরীক্ষা এবং প্রফেশনাল কোর্সের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে।
২০২৩ সালের ডিগ্রি পাস ও সার্টিফিকেট কোর্স ৩য় বর্ষের স্থগিত পরীক্ষা (গণিত (১৩৩৭০৩)/ উচ্চাঙ্গ সংগীত ব্যবহারিক (১৩৪৫০২) ৬ষ্ঠ পত্র) আগামী ২৮ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে। গত ১৯ আগস্ট ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী পরীক্ষার অন্যান্য তারিখ, বিষয় ও বিষয় কোড অপরিবর্তিত থাকবে। এ ছাড়া প্রফেশনাল কোর্সের স্থগিতকৃত পরীক্ষার সময়সূচি পরবর্তীতে জানানো হবে।
বিজ্ঞপ্তিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সংক্রান্ত অথবা যেকোনো তথ্যের জন্য www.nu.ac.bd ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি ছাড়া অন্য কোনো সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসরণ না করার জন্য অনুরোধ করা হয়।