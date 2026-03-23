প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৫: দেখে নাও সিলেবাস

২০২৫ সালের প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের কাঠামো ও নম্বর বিভাজন প্রকাশ করেছে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)। বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এপ্রিল মাসে। # প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের কাঠামো ও নম্বর বিভাজন নিচে দেওয়া হলো:
∎ বাংলা
পূর্ণমান: ১০০, সময়: ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট
১. কবি ও কবিতার নামসহ কবিতার প্রথম ৮ পঙ্ক্তি লিখন—১+১+৮=১০
২. শব্দার্থ লিখন (৫টি)—১×৫=৫
৩. বাক্য গঠন (৫টি)—১×৫=৫
৪. শূন্যস্থান পূরণকরণ (৫টি)—১×৫=৫
৫. বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর লিখন (৫টি)—১×৫=৫
৬. বিপরীত শব্দ/সমার্থক শব্দ লিখন (৫টি)—১×৫=৫
৭. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (৪টি)—২×৪=৮
৮. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (৪টি)—৫×৩=১৫
৯. কবিতা/গদ্য অনুচ্ছেদের মূলভাব লিখন—৫×১=৫
১০. ভাষারীতি পরিবর্তন/পদ নির্ণয়/ ক্রিয়ার কাল (৫টি) —১×৫=৫
১১. অনুচ্ছেদ (পাঠ্যবই/সমমানের) পড়ে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে প্রশ্ন তৈরিকরণ/ প্রদত্ত অনুচ্ছেদে বিরামচিহ্ন প্রয়োগ (৫টি)—১×৫=৫
১২. যুক্তবর্ণ বিভাজন ও শব্দ গঠন (৫টি)—১×৫=৫
১৩. এককথায় প্রকাশ (৫টি)—১×৫=৫
১৪. ফরম পূরণকরণ/আবেদনপত্র লেখন—১×৫=৫
১৫. রচনা লেখন (সূত্রসহ/উন্মুক্ত)—১২×১=১২
# প্রশ্নপত্রে ডোমেইনভিত্তিক (জ্ঞানমূলক, অনুধাবনমূলক, প্রয়োগমূলক এবং উচ্চতর দক্ষতামূলক) প্রশ্ন থাকবে।
∎ ইংরেজি
পূর্ণমান: ১০০, সময়: ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট
# Read the text/dialogue and answer the questions 1, 2 and 3. This text/dialogue will be given from the textbook, ‘English for Today,’ of Class V.
1. Match the given words to their meanings–1×5=5
2. Make meaningful sentence with the given words—1×5=5
3. Answer the following questions in sentence (s). 6 short constructed response questions will be given, and students will have to answer all of them.—3×6=18
# Read the text/dialogue and answer the question 4, 5 and 6. Then text/dialogue will not be given from the textbook, ‘English for Today,’ of Class V.
4. Fill in the blanks with the appropriate word from the box—1×5=5
5. Multiple Choice Questions—1×5=5
6. Answer the following questions in sentence (s). 5 short constructed response questions will be given, and students will have to answer all of them.—3×5=15
7. Make WH questions from the given statements. Students will make questions underlined word (s).—1×6=6
8. Rearrange the given words in the correct order to make meaningful sentence/ Rearrange the given sentences in the correct order to make a meaningful text/story.—1×6=6
9. Rewrite the sentences using capitalization and punctuation marks.—0.5×10=5
10. Fill up the Form/ Fill in the blanks (using information related to days, months, cardinal and ordinal numbers, or words for figures).—1×5=5
11. Complete the sentences/text using the correct form of verbs.—1×5=5
12. Write a simple personal letter (clues will be given).—10
13. Write a short composition (free writing or by answering a set of questions.)—10
# No alternative for any question item(s).
∎ প্রাথমিক বিজ্ঞান এবং বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়
পূর্ণমান: ৫০+৫০= ১০০, সময়: ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট
# বিষয়: প্রাথমিক বিজ্ঞান—মান: ৫০
১. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন—৫টি (সব কটির উত্তর দিতে হবে) —১×৫=৫
২. শূন্যস্থান পূরণ/সত্য-মিথ্যা নির্ণয়/মিলকরণ—৫টি (সব কটির উত্তর দিতে হবে)—১×৫=৫
৩. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন—৮টি (সব কটির উত্তর দিতে হবে)—২×৮=১৬
৪. বিস্তৃত উত্তর প্রশ্ন—৪টি (সব কটির উত্তর দিতে হবে)—৬×৪=২৪
# বিষয়: বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়—মান: ৫০
১. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন—৫টি (সব কটির উত্তর দিতে হবে) —১×৫=৫
২. শূন্যস্থান পূরণ/সত্য-মিথ্যা নির্ণয়/মিলকরণ—৫টি (সব কটির উত্তর দিতে হবে)—১×৫=৫
৩. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন—৮টি (সব কটির উত্তর দিতে হবে)—২×৮=১৬
৪. বিস্তৃত উত্তর প্রশ্ন—৪টি (সব কটির উত্তর দিতে হবে)—৬×৪=২৪
# প্রশ্নপত্রে ডোমেইনভিত্তিক (জ্ঞানমূলক, অনুধাবনমূলক, প্রয়োগমূলক এবং উচ্চতর দক্ষতামূলক) প্রশ্ন থাকবে।
∎ গণিত
পূর্ণমান: ১০০, সময়: ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট
১. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (১০টি প্রশ্ন থাকবে, ১০টির উত্তর দিতে হবে)—১×১০=১০
২. শূন্যস্থান পূরণ (১০টি থাকবে, ১০টির উত্তর দিতে হবে)—১×১০=১০
৩. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (১৬টি প্রশ্নের মধ্যে ১৬টির প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)—১×১৬=১৬
# ৪–১১ নম্বর প্রশ্নের প্রতিটির মান সমান—৮×৮=৬৪
৪. চার প্রক্রিয়া–সম্পর্কিত সমস্যা (১টি প্রশ্ন থাকবে, ১টির উত্তর দিতে হবে)
৫. লসাগু ও গসাগু–সম্পর্কিত সমস্যা (১টি প্রশ্ন থাকবে, ১টির উত্তর দিতে হবে)
৬. সাধারণ ভগ্নাংশ/দশমিক ভগ্নাংশ–সম্পর্কিত সমস্যা (১টি প্রশ্ন থাকবে, ১টির উত্তর দিতে হবে)
৭. গড়–সম্পর্কিত সমস্যা (১টি প্রশ্ন থাকবে, ১টির উত্তর দিতে হবে)
৮. শতকরা–সম্পর্কিত সমস্যা (১টি প্রশ্ন থাকবে, ১টির উত্তর দিতে হবে)
৯. পরিমাপ/সময়/(আয়ত/সামান্তরিক/ত্রিভুজ)–এর ক্ষেত্রফল পরিমাপ–সম্পর্কিত সমস্যা (১টি প্রশ্ন থাকবে, ১টির উত্তর দিতে হবে)
১০. জ্যামিতি–সম্পর্কিত: নির্দেশনা অনুসারে চিত্র অঙ্কন ও অঙ্কিত চিত্রের বৈশিষ্ট্য লেখন (১টি প্রশ্ন থাকবে, ১টির উত্তর দিতে হবে)
১১. উপাত্ত বিন্যস্তকরণ ও জনসংখ্যা–সম্পর্কিত সমস্যা (১টি প্রশ্ন থাকবে, ১টির উত্তর দিতে হবে) # মোট নম্বর =১০০।