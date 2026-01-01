Dictionary–এর পারিভাষিক শব্দ অভিধান

বাংলা ২য় পত্র: পারিভাষিক শব্দ
এইচএসসি বাংলা দ্বিতীয় পত্রের পারিভাষিক শব্দ দরকারি। নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পারিভাষিক শব্দ দেওয়া হলো।
Bail–জামিন
Ballot–গুপ্তভোট, গুপ্তমত
Banker–ব্যাংকের অংশীদার, ব্যাংকের মালিক
Banquet–ভোজসভা
Bio-data–জীবনবৃত্তান্ত
Biography–জীবনচরিত
Blueprint–নীলনকশা
Bench–বিচারপীঠ, ন্যায়াসন
Bidder–নিলাম ডাকিয়ে
Black out–নিষ্প্রদীপ
Bond–মুচলেকা, প্রতিজ্ঞাপত্র
Book post–খোলা ডাক
Booklet–পুস্তিকা
Boycott–বর্জন
Bacteria–জীবাণু
Budget–আয়–ব্যয়ের হিসাব
Biology–জীববিদ্যা
Broadcast–সম্প্রচার
Broker–দালাল
Bulletin–জ্ঞাপনপত্র, ইশতেহার
By-election–উপনির্বাচন
By-law–উপবিধি
Cabinet–মন্ত্রিপরিষদ
Campus–অঙ্গন
Caption–শিরোনাম
Cartoon–ব্যঙ্গচিত্র
Catalogue–গ্রন্থতালিকা
Census–আদমশুমারি, লোকগণনা
Certificate–প্রত্যয়নপত্র
Civil war–গৃহযুদ্ধ
Chancellor–আচার্য
Cheque–চেক
Circle–বৃত্ত
Client–খরিদ্দার
Constitution–শাসনতন্ত্র, সংবিধান
Copyright–লেখকস্বত্ব
Correspondent–সংবাদদাতা
Corruption–অপচার, দুর্নীতি
Council–পরিষদ
Current account–চলিত হিসাব
Coustom–শুল্ক
Comet–ধূমকেতু
Copy–প্রতিলিপি
Credit–জমা
Data–উপাত্ত
Death certificate–মৃত্যুসনদ
Deed–দলিল, লেখপ্রমাণ, চুক্তিনামা
Deputation–প্রেষণ, নিয়োজন
Dialect–উপভাষা, ভাষার আঞ্চলিক রূপ
Debate–বিতর্ক
Detit–খরচ, বিকলন
Deed of gift–দানপত্র
Deposit–আমানত
Deputy–উপ
Design–নকশা
Diplomatic–কূটনৈতিক
Dictionary–অভিধান
Draft–খসড়া
Donation–অনুদান, চাঁদা
Duel–দ্বন্দ্বযুদ্ধ
Dynamic–গতিশীল, প্রাণবন্ত
Edition–সংস্করণ
Editor–সম্পাদক
Eye-witness–প্রত্যক্ষদর্শী
Elective–মৌল, উপাদান
Embargo–নিষেধাজ্ঞা, অবরোধ।
মোস্তাফিজুর রহমান, শিক্ষক
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা