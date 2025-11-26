এইচএসসি পরীক্ষা
এইচএসসি পরীক্ষা
পরীক্ষা

এইচএসসির নির্বাচনী পরীক্ষার ফল ২৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

২০২৬ সালের এইচএসসি ও সমমানের নির্বাচনী পরীক্ষার ফলাফল আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে প্রকাশ করতে হবে। আজ বুধবার (২৬ নভেম্বর) ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

Also read:কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে অনলাইন কোর্স, জেনে নিন সব তথ্য

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডেরর আওতাধীন উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানপ্রধান ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানানো যাচ্ছে, ২০২৬ সালের উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষায় অংশগ্রহণেচ্ছুক শিক্ষার্থীদের নির্বাচনী পরীক্ষা গ্রহণ শেষে ফলাফল আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে প্রকাশ করতে হবে। উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষার ফরম পূরণ আগামী ১ মার্চ শুরু হবে। ফরম পূরণের সময়সূচিসহ পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞপ্তি যথাসময়ে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

Also read:যে ১০ দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সবচেয়ে কঠিন
Also read:বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ফ্রি অনলাইন কোর্স: ২০টির বেশি ভাষা শেখার সুযোগ
আরও পড়ুন