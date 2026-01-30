এসএসসি পরীক্ষা
এসএসসি পরীক্ষা–২০২৬

রাষ্ট্র পরিচালনার জন৵ একটি ‘সরকার’ অপরিহার্য

লেখা: মিজানুর রহমান

পৌরনীতি ও নাগরিকতা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

অধ্যায়–১

১. রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য ‘অপরিহার্য উপাদান’ কোনটি?

ক. ভূখণ্ড খ. সরকার

গ. সার্বভৌমত্ব ঘ. জনসমষ্টি 

২.  ‘Civitas’ শব্দের অর্থ কী? 

ক. পৌরনীতি খ. নগররাষ্ট্র

গ. নাগরিক ঘ. নাগরিকতা

৩. কারা রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করতে পারে না?

ক. পুরুষেরা খ. নারীরা

গ. বিদেশিরা ঘ. দাসেরা

৪. রাষ্ট্র প্রদত্ত নাগরিকের মর্যাদাকে বলা হয়—

ক. রাষ্ট্রীয় সম্মান খ. মূল্যবোধ 

গ. রাষ্ট্রীয় খেতাব ঘ. নাগরিকতা 

৫. পৌরনীতি কোন বিজ্ঞানের অংশ?

ক. সামাজিক বিজ্ঞান খ. নৃবিজ্ঞান 

গ. পদার্থবিজ্ঞান ঘ. চিকিৎসাবিজ্ঞান 

৬. বাংলাদেশে কত বছরের নিচের নাগরিকদের অপ্রাপ্তবয়স্ক ধরা হয়?

ক. ১৬ বছরের খ. ১৭ বছরের 

গ. ১৮ বছরের নিচের ঘ. ১৯ বছরের 

৭. বিষয়বস্তুর দৃষ্টিকোণ থেকে পৌরনীতিকে কয়টি অর্থে আলোচনা করা হয়?

ক. ২টি খ. ৩টি

গ. ৪টি ঘ. ৬টি

৮. পৌরনীতির মূল বিষয়বস্তু কোনটি?

ক. সাম্য খ. নাগরিক

গ. রাজনীতি ঘ. স্বাধীনতা

৯. নাগরিকের কোন বিষয়টি পৌরনীতির প্রধান আলোচ্য?

ক. স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খ. অধিকার ও কর্তব্য 

গ. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয় ঘ. অতীত ও বর্তমান

১০. কোনটি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান?

ক. আইন বিভাগ খ. শাসন বিভাগ 

গ. বিচার বিভাগ ঘ. ইউনিয়ন পরিষদ

১১. আমাদের বসবাসের এলাকাকে কেন্দ্র করে কোনটি গড়ে ওঠে?

ক. আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান খ. আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান

গ. জাতীয় প্রতিষ্ঠান ঘ. স্থানীয় প্রতিষ্ঠান 

১২. বাংলাদেশে কাদের মধ্যে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার দেখা যায়?

ক. মণিপুরি খ. চাকমা 

গ. গারো ঘ. সাঁওতাল 

১৩. বাংলাদেশে কোন ধরনের পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে?

ক. যৌথ খ. একক

গ. বহুপত্নীক ঘ. একপত্নীক

১৪. পরিবার কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান?

ক. সাংস্কৃতিক খ. সামাজিক 

ঘ. অর্থনৈতিক ঘ. রাজনৈতিক 

১৫. ‘সন্তান জন্মদান ও লালন–পালনের জন্য সংগঠিত ক্ষুদ্র বর্গকে পরিবার বলে।’— এ উক্তিটি কার?

ক. জিনসবার্গের খ. ম্যাকাইভারের 

গ. গার্নারের ঘ. উইলসনের

১৬. পারিবারিক গঠন ও কাঠামোর ভিত্তিতে পরিবারকে কয় শ্রেণিতে ভাগ করা যায়?

ক. ২ শ্রেণিতে খ. ৩ শ্রেণিতে

গ. ৪ শ্রেণিতে ঘ. ৫ শ্রেণিতে

সঠিক উত্তর

১. খ ২. খ ৩. গ ৪. ঘ ৫. ক ৬. গ ৭. ক ৮. খ ৯. খ ১০. ঘ ১১. ঘ ১২. গ ১৩. খ ১৪. খ ১৫. খ ১৬. ক


মিজানুর রহমান, শিক্ষক
ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

