এসএসসি ২০২৬। বিজ্ঞান: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (অধ্যায়–২)—সমুদ্র পৃথিবীর ৯০ ভাগ পানির উৎস

বিজ্ঞান: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন
অধ্যায়–২
১. পৃথিবীতে যত প্রকার তরল পদার্থ আছে, তার মধ্যে সহজে পাওয়া যায় কোনটি?
ক. পানি খ. পারদ
গ. হাইড্রোজেন ঘ. অক্সিজেন
২. ভূপৃষ্ঠ শতকরা কত ভাগ পানি দ্বারা গঠিত?
ক. ৭৫ খ. ৮০
গ. ৮৫ ঘ. ৯০
৩. মানবদেহে শতকরা কত ভাগ পানি থাকে?
ক. ৬০-৬৫ খ. ৬০-৭৫
গ. ৬৫-৭৫ ঘ. ৬৫-৮৫
৪. মাছ, মাংস, শাকসবজিতে শতকরা কত ভাগ পানি থাকে?
ক. ৫০-৭০ খ. ৬০-৭০
গ. ৬০-৯০ ঘ. ৭০-৯০
৫. বরফের ঘনত্ব কত?
ক. ০° সেলসিয়াস খ. ৮০° সেলসিয়াস
গ. ৯০° সেলসিয়াস ঘ. ১০০° সেলসিয়াস
৬. কত তাপমাত্রায় পানির ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি?
ক. ০° সেলসিয়াস খ. ৪° সেলসিয়াস
গ. ১৮° সেলসিয়াস ঘ. ১০০° সেলসিয়াস
৭. পৃথিবীতে যত পানি আছে, তার শতকরা কত ভাগের উত্স সমুদ্র?
ক. ৯০ ভাগ খ. ৯২ ভাগ
গ. ৯৪ ভাগ ঘ. ৯৯ ভাগ
৮. কোন জলজ উদ্ভিদ পানি ও মাটিতে জন্মাতে পারে?
ক. কলমি খ. ধইঞ্চা
গ. পদ্ম ঘ. কচুরিপানা
৯. পানির স্ফুটনাঙ্ক নিচের কোনটি?
ক. ১০° সেলসিয়াস খ. ৫৮° সেলসিয়াস
গ. ৯০° সেলসিয়াস ঘ. ১০০° সেলসিয়াস
১০. পানি কোন ধরনের পদার্থ?
ক. উভধর্মী খ. ক্ষারধর্মী
গ. অ্যাসিডধর্মী ঘ. নিরপেক্ষ
১১. বিশুদ্ধ পানির pH কত?
ক. ৫.৫ খ. ৭
গ. ৮ ঘ. ৮.৫
১২. কোন জলীয় দ্রবণ ক্ষারীয় হলে pH এর মান কত?
ক. ৭–এর কম খ. ৭–এর বেশি
গ. ৭–এর সমান ঘ. ৮–এর কম
১৩. পানির সংকেত কোনটি?
ক. H2O খ. H2
গ. H3O ঘ. HC1
১৪. কোন জলীয় দ্রবণ অ্যাসিডিক বলে pH –এর মান কত হবে?
ক. ৭–এর কম খ. ৭–এর বেশি
গ. ৭–এর সমান ঘ. ৮–এর কম
১৫. পৃথিবীর মোট পানির শতকরা কত ভাগ হিমবাহ ও তুষার থেকে আসে?
ক. ১ খ. ২
গ. ৪ ঘ. ৬
১৬. আমাদের ব্যবহার উপযোগী পানির পরিমাণ শতকরা কত?
ক. ১ খ. ২
গ. ১০ ঘ. ৪০
১৭. আমাদের প্রয়োজনীয় প্রোটিনের শতকরা প্রায় কত ভাগ মাছ থেকে আসে?
ক. ৬০ খ. ৭০
গ. ৮০ ঘ. ৯০
১৮. জলজ প্রাণীদের বেঁচে থাকার জন্য ১ লিটার পানিতে ন্যূনতম কত মিলিগ্রাম অক্সিজেন থাকা প্রয়োজন?
ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৫
সঠিক উত্তর
১. ক ২. ক ৩. খ ৪. গ ৫. খ ৬. গ ৭. ক ৮. ক ৯. ক ১০.ক ১১. খ ১২. খ ১৩. খ ১৪. ক ১৫. খ ১৬. ক ১৭. গ ১৮. গ
মো. আবু সুফিয়ান, শিক্ষক
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা