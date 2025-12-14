ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে বলা হয় বর্ণ

বাংলা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন
জুনিয়র বৃত্তিতে বাংলায় ২০ নম্বরের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে। গদ্য থেকে ৫টি, কবিতা থেকে ৫টি ও ব্যাকরণ থেকে ১০টি করে মোট ২০টি প্রশ্ন থাকবে। ব্যাকরণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হলো।
ভাষা
১. ভাষাকে কিসের বাহন বলা হয়?
ক. ভাবের খ. অন্তরের
গ. ধ্বনির ঘ. কাজের
২. ধ্বনির অর্থপূর্ণ মিলনে কী গঠিত হয়?
ক. বর্ণমালা খ. ধ্বনিমূল
গ. শব্দমূল ঘ. শব্দ
৩. ভাষার প্রাণ কোনটি?
ক. অর্থপূর্ণ বর্ণসমষ্টি
খ. অর্থপূর্ণ বাক্য
গ. অর্থপূর্ণ ধ্বনি
ঘ. অর্থপূর্ণ শব্দ
৪. পৃথিবীতে কতগুলো ভাষা প্রচলিত আছে?
ক. আড়াই হাজার
খ. তিন হাজার
গ. সাড়ে তিন হাজার
ঘ. চার হাজার
৫. যৌগিক স্বরধ্বনির প্রতীক কোনটি?
ক. ঔ খ. ঋ
গ. ঈ ঘ. অ
৬. মাতৃভাষার বিবেচনায় বিশ্বে বাংলা ভাষার স্থান কততম?
ক. তৃতীয় খ. চতুর্থ
গ. সপ্তম ঘ. অষ্টম
৭. স্থান, কাল ও সমাজভেদে কিসের রূপভেদ দেখা যায়?
ক. ধ্বনির খ. বর্ণের
গ. অক্ষরের ঘ. ভাষার
৮. ভাষার মৌখিক রূপের কয়টি রীতি রয়েছে?
ক. দুটি খ. তিনটি
গ. চারটি ঘ. পাঁচটি
৯. কোনটি সাধু রীতির বৈশিষ্ট্য?
ক. চটুল খ. কৃত্রিম
গ. জীবন্ত ঘ. সাবলীল
১০. আঞ্চলিক ভাষার অপর নাম কী?
ক. বিদেশি ভাষা খ. চলিত ভাষা
গ. উপভাষা ঘ. সাধু ভাষা
১১. চলিত রীতির বৈশিষ্ট্য কোনটি?
ক. গুরুগম্ভীর খ. কৃত্রিম
গ. পরিবর্তনশীল ঘ. তৎসম শব্দবহুল
১২. নাটকের সংলাপের জন্য কোন ভাষা সবচেয়ে উপযোগী?
ক. চলিত খ. সাধু
গ. মিশ্র ঘ. সব কটি
ধ্বনি ও বর্ণ
১. কিসের সাহায্যে ধ্বনি সৃষ্টি হয়?
ক. মুখের সাহায্যে
খ. বাগ্যন্ত্রের সাহায্যে
গ. প্রযুক্তির সাহায্যে
ঘ. ফুসফুসের সাহায্যে
২. ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে কী বলে?
ক. শব্দ খ. বর্ণ
গ. বাক্য ঘ. পদ
৩. বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি?
ক. ২৫টি খ. ১১টি
গ. ৭টি ঘ. ৬টি
৪. স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কী বলে?
ক. কার খ. ফলা
গ. স্বর ঘ. মূল
৫. ‘কার’ চিহ্ন কয়টি? অথবা স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ কয়টি?
ক. ৬টি খ. ৭টি
গ. ৯টি ঘ. ১০টি
৬. ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কী বলে?
ক. কার খ. ফলা
গ. হলন্ত বর্ণ ঘ. সংবৃত
৭. ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ কয়টি?
ক. ৪টি খ. ৫টি
গ. ৬টি ঘ. ৭টি
৮. ও, ঔ—বর্ণ দুটির উচ্চারণের স্থান কোনটি?
ক. কণ্ঠ ও ওষ্ঠ্য খ. কণ্ঠ ও তালু
গ. দন্ত ও ওষ্ঠ্য ঘ. তালু ও ওষ্ঠ্য
৯. নিচের কোনগুলো ওষ্ঠ্যবর্ণ?
ক. ক খ গ ঘ ঙ খ. ট ঠ ড ঢ ণ
গ. ত থ দ ধ ন ঘ. প ফ ব ভ ম
১০. উচ্চারণস্থান অনুসারে ‘চ’ বর্ণের নাম কী?
ক. কণ্ঠ্যবর্ণ খ. দন্ত্যবর্ণ
গ. ওষ্ঠ্যবর্ণ ঘ. তালব্যবর্ণ
সঠিক উত্তর
ভাষা: ১. ক ২. ঘ ৩. গ ৪. গ ৫. ক ৬. খ ৭. ঘ ৮. ক ৯. খ ১০. গ ১১. গ ১২. ক।
ধ্বনি ও বর্ণ: ১. খ ২. খ ৩. গ ৪. ক ৫. ঘ ৬. খ ৭. গ ৮. ক ৯. ঘ ১০. ঘ।
* শরীফুল ইসলাম শরীফ, সিনিয়র শিক্ষক, আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল, ঢাকা