পরীক্ষা

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা—বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের বৃহৎ খাত হলো শিল্প

লেখা: মিজানুর রহমান

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১.     আর্মেনিয়ান গির্জা নির্মিত হয়েছে কত সালে?

        ক. ১৭৫৭              খ. ১৭৮১

        গ. ১৮৫৭              ঘ. ১৯৫৭

২.     ভিক্টোরিয়া পার্কের অন্য নাম কী ছিল?

        ক. সোহরাওয়ার্দী উদ্যান

        খ. আন্টাঘর ময়দান

        গ. রমনা পার্ক      

        ঘ. পল্টন ময়দান

৩.    আহসান মঞ্জিল কোন নদীর তীরে অবস্থিত?

        ক. মেঘনা            খ. বুড়িগঙ্গা

        গ. করতোয়া         ঘ. যমুনা

৪.     রোজগার্ডেন কী?

        ক. স্থাপত্যকর্ম       খ. মন্দির

        গ. গির্জা              ঘ. জাদুঘর

৫.     পুরোনো স্থাপত্যকর্ম রোজগার্ডেন কোথায়?

        ক. নারায়ণগঞ্জে     খ. ঢাকায়

        গ. মুন্সিগঞ্জে          ঘ. নরসিংদীতে

৬.    প্রত্নসম্পদ বলতে বোঝায়—

        i. পুরোনো স্থাপত্য শিল্পকর্ম 

        ii. প্রাচীন আমলের মুদ্রা

        iii. বিশ্বাস ও সংস্কার

নিচের কোনটি সঠিক? 

        ক. i ও ii             খ. i ও iii 

        গ. ii ও iii            ঘ. i, ii ও iii

৭.     কোন আমলে সোনারগাঁও বাংলার রাজধানী ছিল?

        ক. সুলতানি          খ. পাল

        গ. মোগল            ঘ. ইংরেজ

৮.     পানাম নগরে ইমারত কতটি?

        ক. ২১টি              খ. ৩১টি

        গ. ৫২টি              ঘ. ৭০টি

৯.    কোনো দেশ উন্নত বা অনুন্নত, তা কীভাবে বিচার করা হয়?

        ক. সামাজিক অবস্থার মাধ্যমে

        খ. অর্থনৈতিক অবস্থার মাধ্যমে

        গ. জনগণের মাধ্যমে

        ঘ. সূচক বা মানদণ্ডের সাহায্যে

১০.   অদক্ষ মানুষকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করাকে কী বলা হয়?

        ক. মানবসম্পদ

        খ. মানব উন্নয়ন সূচক

        গ. মানবসম্পদ উন্নয়ন

        ঘ. যুব উন্নয়ন

১১.   একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কারা সবচেয়ে বেশি অবদান রাখতে পারে?

        ক. যুবক মানুষ      খ. দক্ষ মানুষ

        গ. বয়স্ক মানুষ       ঘ. শিক্ষিত মানুষ

১২.   GDP-এর পূর্ণরূপ কী?

        ক. Gross Domestic Product

        খ. Gross Domestic Production

        গ. Gross Domestic Project

        ঘ. Great Domestic Product

১৩.   বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের বৃহৎ খাত—

        ক. কৃষি               খ. শিল্প

        গ. মৎস্য              ঘ. পরিবহন

১৪.   বর্তমান বিশ্ব মূলত কী নির্ভর?

        ক. কৃষি               খ. শিল্প

        গ. ব্যবসা             ঘ. প্রযুক্তি।

সঠিক উত্তর

১. খ ২. খ ৩. খ ৪. ক ৫. খ ৬. ক ৭. ক ৮. গ ৯. ঘ ১০. গ ১১. খ ১২. ক ১৩. খ ১৪. ঘ।

*লেখক: মিজানুর রহমান, শিক্ষক, ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

আরও পড়ুন