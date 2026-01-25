এইচএসসি ২০২৬—অর্থনীতি ১ম পত্র বহুনির্বাচনি প্রশ্ন: অর্থনীতির জনক হলেন অ্যাডাম স্মিথ

অর্থনীতি ১ম পত্র: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন
অধ্যায়–১
১. ‘অর্থনীতি’ শব্দটি গ্রিক কোন শব্দ থেকে এসেছে?
ক. Oikos খ. Okapia
গ. Nemain ঘ. Oikonomia
২. ‘Oikonomia’ শব্দের অর্থ কী?
ক. শ্রম ব্যবস্থাপনা খ. গৃহ ব্যবস্থাপনা
গ. অফিস ব্যবস্থাপনা ঘ. অর্থ ব্যবস্থাপনা
৩. The General Theory of Employment, Interest and Money- গ্রন্থটি কে লিখেছেন?
ক. আলফ্রেড মার্শাল খ. জে এম কেইন্স
গ. পল স্যামুয়েলসন ঘ. অ্যাডাম স্মিথ
৪. অর্থনীতির মৌলিক সমস্যা কয়টি?
ক. দুটি খ. তিনটি
গ. চারটি ঘ. পাঁচটি
৫. অর্থনীতির যমজ সমস্যা দুটি কী কী?
ক. দুষ্প্রাপ্যতা ও নির্বাচন খ. দাম ও পরিমাণ
গ. চাহিদা ও জোগান ঘ. নিয়োগ ও বেকারত্ব
৬. নিচের কোনটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখাকে নির্দেশ করে?
ক. APC খ. MPC
গ. PPC ঘ. AFC
৭. PPC-এর পূর্ণরূপ কোনটি?
ক. Producer Possibility Curve
খ. Production Possibility Curve
গ. Production Provability Curve
ঘ. Production Productivity Curve
৮. কোন ধরনের অর্থব্যবস্থায় সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের সহাবস্থান দেখা যায়?
ক. সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় খ. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায়
গ. মিশ্র অর্থব্যবস্থায় ঘ. ইসলামি অর্থব্যবস্থায়
৯. অর্থনীতির জনক কে?
ক. কার্ল মার্ক্স খ. আলফ্রেড মার্শাল
গ. অ্যাডাম স্মিথ ঘ. জে এম কেইন্স
১০. আধুনিক অর্থনীতির জনক কে?
ক. পল স্যামুয়েলসন খ. আলফ্রেড মার্শাল
গ. অ্যাডাম স্মিথ ঘ. জে এম কেইন্স
১১. কারা অর্থনীতিকে সমপদের বিজ্ঞান বলে মনে করতেন?
ক. ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ খ. নয়া ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ
গ. আধুনিক অর্থনীতিবিদ ঘ. কেইন্সিয়ান অর্থনীতিবিদ
১২. আলফ্রেড মার্শালের মতানুযায়ী অর্থনীতির মূল উদ্দেশ্য কী?
ক. মুনাফা অর্জন খ. সমপদ আহরণ
গ. দারিদ্র্য নিরসন ঘ. মানবকল্যাণ
সঠিক উত্তর
১. ঘ ২. খ ৩. খ ৪. খ ৫. ক ৬. গ ৭. খ ৮. গ ৯. গ ১০. ক ১১. ক ১২. ঘ
শেখ আবু সাঈদ আবদুল্লাহ্, প্রভাষক
ভাষা সৈনিক অজিত গুহ মহাবিদ্যালয়, কুমিল্লা