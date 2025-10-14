এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন ১৭ থেকে ২৩ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত করা যাবে
এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন ১৭ থেকে ২৩ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত করা যাবে
পরীক্ষা

এইচএসসি পরীক্ষার ফল পুনর্নিরীক্ষণে মানতে হবে ৯টি নিয়ম

পড়াশোনা ডেস্ক

এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৫ সারের ফলাফল পুনর্নিরীক্ষণের জন্য শিক্ষার্থীদের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ৯টি নিয়ম মানতে হবে। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর এস এম কামাল উদ্দিন হায়দার স্বাক্ষর করে এ কার্যক্রম জারি করেছেন।

# ফলাফল পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন করার তারিখ: ১৭ থেকে ২৩ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত।

Also read:নেটফ্লিক্সে ১২ সপ্তাহের ইন্টার্নশিপ, যুক্তরাষ্ট্র-ভারত-পোল্যান্ড-জাপানে ইন্টার্নশিপ

যে ৯টি নিয়ম মানতে হবে

১.

এই ওয়েবসাইটে গিয়ে নির্ধারিত স্থানে রোল, রেজিস্ট্রেশন নম্বর পূরণ করতে হবে এবং বোর্ড ড্রপ ডাউন থেকে বোর্ড নির্বাচন করতে হবে। অতঃপর সাবমিট বাটনে ক্লিক করতে হবে।

২.

এরপর মোবাইল নম্বর দিতে হবে। পুনর্নিরীক্ষণের ফলাফল প্রকাশিত হলে এই নম্বরে এসএমএস পাঠানো হবে।

৩.

পরবর্তী স্ক্রিনে শিক্ষার্থীর বিষয়ভিত্তিক ফলাফল দেখা যাবে। এক বা একাধিক বিষয়ে ফলাফল পুনর্নিরীক্ষণের জন্য বিষয়গুলো নির্বাচন করে ‘ফি প্রদান করুন’ বাটনে ক্লিক করতে হবে।

৪.

প্রতিটি পত্রের জন্য ১৫০ টাকা হারে ফি দিতে হবে। দ্বিপত্র বিশিষ্ট (যেমন: বাংলা প্রথম পত্র ও বাংলা দ্বিতীয় পত্র) বিষয়ের ক্ষেত্রে উভয়পত্রের আবেদন করতে হবে।

এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৫-এর ফলাফল পুনর্নিরীক্ষণের জন্য ম্যানুয়াল কোনো আবেদন গ্রহণ করা হবে না
Also read:এইচএসসি–২০২৫ পরীক্ষার ফল অনলাইনে, শিক্ষার্থীরা পাবেন যেভাবে

৫.

পরে স্ক্রিনে প্রদেয় ফির পরিমাণ দেখা যাবে। বিকাশ, নগদ, সোনালি সেবা, DBBL রকেট এবং টেলিটক মোবাইল সিমের মাধ্যমে ফি পরিশোধ করা যাবে। ফি পরিশোধের বিস্তারিত ধাপগুলো  উপরে উল্লেখিত পোর্টালের  ‘হেল্প’ বাটনে ক্লিক করে দেখে নেওয়া যাবে।

৬.

ফি পরিশোধ করে আবেদনের পোর্টালে এসে ‘জমা দিন’ বাটনে ক্লিক করতে হবে।

৭.

ফি প্রদান করে একবার আবেদন জমা দেওয়ার পরে আরও বিষয় যুক্ত করতে চাইলে একইভাবে তা করা যাবে। তবে এ ক্ষেত্রে নতুনভাবে মোবাইল নম্বর দেওয়ার প্রয়োজন হবে না।

৮.

ফি পরিশোধের আগেই যদি আবেদন পরিবর্তন বা পরিমার্জনের প্রয়োজন হয়, সে ক্ষেত্রে ‘মুছে ফেলুন’ বাটনে ক্লিক করে নির্বাচিত বিষয়গুলো (যেগুলোর জন্য এখনো ফি প্রদান করা হয়নি) প্রত্যাহার করা যাবে এবং নতুন করে বিষয় নির্বাচন করা যাবে। তবে একবার ফি জমা দিলে আবেদন করা বিষয়গুলো আর বাতিল করা যাবে না। কোনো অবস্থাতেই ফি ফেরত দেওয়া হবে না।

৯.

এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৫-এর ফলাফল পুনর্নিরীক্ষণের জন্য ম্যানুয়াল কোনো আবেদন গ্রহণ করা হবে না।

* বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট:  www.dhakaeducationboard.gov.bd

Also read:যুক্তরাষ্ট্রে স্বল্প খরচে পড়াশোনার ১০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
Also read:বিনা মূল্যে কেয়ারগিভিং প্রশিক্ষণ কোর্স, আবেদন এসএসসি পাসে
আরও পড়ুন