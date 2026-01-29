এইচএসসি ২০২৬: ভূগোল ১ম পত্রে সৃজনশীল প্রশ্ন (অধ্যায় ৫)—বায়ু উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে নিম্নচাপ অঞ্চলে প্রবাহিত হয়

ভূগোল ১ম পত্র: সৃজনশীল প্রশ্ন
অধ্যায় ৫
# নিচের চিত্র দেখে প্রশ্নের উত্তর দাও।
প্রশ্ন
ক. বায়ুপ্রবাহ কাকে বলে?
খ. অশ্ব অক্ষাংশ বলতে কী বোঝ?
গ. উদ্দীপকের ‘ক’ বায়ুপ্রবাহের কারণ ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকের ‘ক’ ও ‘খ’ বায়ুপ্রবাহের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করো।
উত্তর
ক. ভূপৃষ্ঠের উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে বায়ু চলাচলকে বায়ুপ্রবাহ বলে।
খ. আটলান্টিক মহাসাগরের ওপর বিস্তৃত কর্কটীয় শান্তবলয় অশ্ব অক্ষাংশ নামে পরিচিত। আগের দিনে সমুদ্রে পালতোলা জাহাজ বায়ুপ্রবাহ ও সমুদ্রস্রোতের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলাচল করত। এ অঞ্চলে বায়ুর পার্শ্বপ্রবাহ না থাকায় প্রাচীনকালে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ বা পূর্ব এলাকা থেকে উত্তর আমেরিকামুখী ঘোড়াবোঝাই জাহাজ এ অঞ্চলে এসে আটকা পড়ত। তখন খাদ্য ও পানীয় জলের অভাবে ঘোড়াগুলোকে সাগরবক্ষে নিক্ষেপ করে জাহাজ হালকা করা হতো। সেই থেকে এ অঞ্চলের নাম হয়েছে অশ্ব অক্ষাংশ।
গ. চিত্রের ‘ক’ বায়ুপ্রবাহটি দক্ষিণ-পশ্চিম পশ্চিমা বায়ু। পশ্চিমা বায়ু কর্কটীয় ও মকরীয় উচ্চচাপ বলয় থেকে উৎপন্ন হয়ে মেরুবৃত্ত নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত হয়। উত্তর গোলার্ধে এই বায়ু দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয় বলে এ প্রবাহকে দক্ষিণ-পশ্চিম পশ্চিমা বায়ু বলে। পশ্চিমের সমুদ্রের ওপর থেকে জলীয় বাষ্প গ্রহণ করায় এই বায়ুপ্রবাহের ফলে সব মহাদেশের পশ্চিম উপকূলে বৃষ্টিপাত হয়। উত্তর গোলার্ধে বেশি স্থলভাগ ও নানারূপ ভূপ্রকৃতির (যেমন পাহাড়, পবর্ত) জন্য দক্ষিণ-পশ্চিম পশ্চিমা বায়ুর দিক ও গতি অধিক পরিবর্তিত হয়।
ঘ. চিত্রের ‘ক’ ও ‘খ’ বায়ুপ্রবাহ যথাক্রমে দক্ষিণ-পশ্চিম পশ্চিমা বায়ু ও দক্ষিণ-পূর্ব অয়ন বায়ু। এদের বৈশিষ্ট্য হলো:
দক্ষিণ-পশ্চিম পশ্চিমা বায়ু:
১. দক্ষিণ-পশ্চিম পশ্চিমা বায়ু উত্তর গোলার্ধে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হয়।
২. কর্কটীয় ও মকরীয় উচ্চচাপ বলয় থেকে এ বায়ুপ্রবাহ মেরুবৃত্ত নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত হয়।
৩. উত্তর গোলার্ধে বেশি স্থলভাগ ও ভূপ্রকৃতির জন্য দক্ষিণ-পশ্চিম পশ্চিমা বায়ুর দিক ও গতি অধিক পরিবর্তিত হয়।
দক্ষিণ-পূর্ব অয়ন বায়ু:
১. ফেরেলের সূত্র অনুসারে, দক্ষিণ-পূর্ব অয়ন বায়ু দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত হয়।
২. দক্ষিণ-পূর্ব অয়ন বায়ু ঘণ্টায় প্রায় ২২.৫৪ কিলোমিটার বেগে প্রবাহিত হয়।
৩. দক্ষিণ-পূর্ব অয়ন বায়ু নিরক্ষরেখার নিকটবর্তী হলে অত্যাধিক তাপে উষ্ণ ও হালকা হয়ে ঊর্ধ্বে উঠে যায়।
মো. শাকিরুল ইসলাম, প্রভাষক
ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা