এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৬। বাংলা ২য় পত্র: অশুদ্ধ বাক্যগুলো শুদ্ধ করে লেখো

বাংলা ২য় পত্র: বাক্য শুদ্ধ করে লেখো
অশুদ্ধ: আকণ্ঠ পর্যন্ত খেয়ে এখন হাঁসফাঁস লাগছে।
শুদ্ধ: কণ্ঠ পর্যন্ত খেয়ে এখন হাঁসফাঁস লাগছে।
অশুদ্ধ: চোরে চোরে চাচাতো ভাই।
শুদ্ধ: চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।
অশুদ্ধ: এখানে প্রবেশ নিষেধ।
শুদ্ধ: এখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ।
অশুদ্ধ: ইহার আবশ্যক নাই।
শুদ্ধ: ইহার আবশ্যকতা নাই।
অশুদ্ধ: আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।
শুদ্ধ: আপনি সপরিবার আমন্ত্রিত।
অশুদ্ধ: দারিদ্রতাকে জয় করতে তোমার ইচ্ছাই যথেষ্ট।
শুদ্ধ: দারিদ্র্যকে জয় করতে তোমার ইচ্ছাই যথেষ্ট।
অশুদ্ধ: শকুনের দোয়ায় হাতি মরে না।
শুদ্ধ: শকুনের দোয়ায় গরু মরে না।
অশুদ্ধ: সে সভায় উপস্থিত ছিলেন।
শুদ্ধ: তিনি সভায় উপস্থিত ছিলেন
অশুদ্ধ: দুর্বলবশত তিনি আসতে পারেননি।
শুদ্ধ: দুর্বলতাবশত তিনি আসতে পারেননি।
অশুদ্ধ: পৃথিবী সর্বদা সূর্যের চারিদিকে ঘূর্ণীয়মান।
শুদ্ধ: পৃথিবী সর্বদা সূর্যের চারদিকে ঘূর্ণমান।
অশুদ্ধ: সভায় অনেক ছাত্রগণ এসেছিল।
শুদ্ধ: সভায় অনেক ছাত্র এসেছিল।
অশুদ্ধ: দৈন্যতা সবসময় ভালো নয়।
শুদ্ধ: দীনতা সব সময় ভালো নয়।
অশুদ্ধ: এটা হলো ষষ্ঠদশ বার্ষিক সাধারণ সভা।
শুদ্ধ: এটা হচ্ছে ষোড়শ বার্ষিক সাধারণ সভা।
অশুদ্ধ: কাব্যটির উৎকর্ষতা প্রশংসনীয়।
শুদ্ধ: কাব্যটির উৎকর্ষ প্রশংসনীয়।
অশুদ্ধ: কথাটি শুনে তিনি আশ্চর্য হলেন।
শুদ্ধ: কথাটি শুনে তিনি আশ্চর্যান্বিত হলেন।
অশুদ্ধ: কেবলমাত্র গায়ের জোরে সব কাজ হয় না।
শুদ্ধ: শুধু গায়ের জোরে সব কাজ হয় না।
অশুদ্ধ: খাঁটি গরুর দুধ।
শুদ্ধ: গরুর খাঁটি দুধ।
অশুদ্ধ: ঘটনাটি অত্যান্ত লজ্জাষ্কর।
শুদ্ধ: ঘটনাটি অত্যন্ত লজ্জাকর।
অশুদ্ধ: জাতীয় প্রেসক্লাবে তিনি এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তৃতা করেন।
শুদ্ধ: জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বক্তব্য দেন।
অশুদ্ধ: চোরটাকে পূর্ণচন্দ্র দিয়ে বিদায় কর।
শুদ্ধ: চোরটাকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় করো।
অশুদ্ধ: তাহারা মাঠে খেলা করছে।
শুদ্ধ: তারা মাঠে খেলছে।
অশুদ্ধ: তদানীন্তনকালে বাঙালি ব্রিটিশদের অধীন ছিলো।
শুদ্ধ: তৎকালীন বাঙালি ব্রিটিশদের অধীন ছিল।
অশুদ্ধ: চোখে হলুদ ফুল দেখছি।
শুদ্ধ: চোখে শর্ষে ফুল দেখছি।
অশুদ্ধ: তিনি স্বপরিবারে ঢাকায় থাকেন।
শুদ্ধ: তিনি সপরিবার ঢাকায় থাকেন।
অশুদ্ধ: অন্যান্য বিষয়গুলোর আলোচনা পরে হবে।
শুদ্ধ: অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা পরে হবে।
মোস্তাফিজুর রহমান, শিক্ষক
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা