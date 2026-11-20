২০২৭ সালের জানুয়ারি সেশনের এফসিপিএস পার্ট-১–এর লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস অ্যান্ড সার্জনস (বিসিপিএস) প্রকাশিত সময়সূচি অনুযায়ী এ পরীক্ষা শুরু হবে আগামী ১ ডিসেম্বর। চলবে ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত। প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত ৪ ঘণ্টা হবে পরীক্ষা। রাজধানীর মহাখালীতে বিসিপিএস ভবনে এ পরীক্ষা হবে।
এবারের পরীক্ষায় ফেলোশিপ প্রোগ্রামের আওতায় মোট ৬৫টি বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হবে। ৬৫টির মধ্যে ২৭টি সাধারণ বিষয় এবং ৩৮টি বিশেষায়িত বিষয়।
১ ডিসেম্বর মেডিসিন অ্যান্ড অ্যালাইড, বায়োকেমিস্ট্রি, কমিউনিটি মেডিসিন, ফ্যামিলি মেডিসিন, হেমাটোলজি, মাইক্রোবায়োলজি, প্যাথলজি ও ফিজিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশনের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
২ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে অ্যানাসথেসিওলজি, অ্যানাটমি, ডার্মাটোলজি অ্যান্ড ভেনেরিওলজি, ফরেনসিক মেডিসিন, অফথালমোলজি অ্যান্ড অ্যালাইড, ওটোল্যারিনগোলজি-হেড অ্যান্ড নেক সার্জারি, ফার্মাকোলজি, ফিজিওলজি, সাইকিয়াট্রি অ্যান্ড অ্যালাইড, রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং, রেডিওথেরাপি, সার্জারি অ্যান্ড অ্যালাইড ও ট্রান্সফিউশন মেডিসিনের পরীক্ষা।
৩ ডিসেম্বর ২০২৬ নেওয়া হবে ডেন্টাল সার্জারি (কনজারভেটিভ ডেন্টিস্ট্রি অ্যান্ড এন্ডোডনটিক্স, ওরাল অ্যান্ড ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জারি, অর্থোডনটিক্স অ্যান্ড ডেন্টোফেসিয়াল অর্থোপেডিক্স অ্যান্ড প্রস্থোডনটিক্স), অবস্টেট্রিক্স অ্যান্ড গাইনোকোলজি অ্যান্ড অ্যালাইড এবং পেডিয়াট্রিক্স অ্যান্ড অ্যালাইডের পরীক্ষা।