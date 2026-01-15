বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সূচনা ঘটে গ্যালিলিওর হাতে

পদার্থবিজ্ঞান: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন
অধ্যায়–১
১. বিজ্ঞানের আসল বিষয় কী?
ক. দৃষ্টিভঙ্গি খ. গবেষণা
গ. যন্ত্রপাতি ঘ. পর্যবেক্ষণ
২. আপেক্ষিক তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা কে?
ক. নিউটন খ. ডেমোক্রিটাস
গ. পিথাগোরাস ঘ. আইনস্টাইন
৩. ঘন কোণের একক কোনটি?
ক. স্টেরেডিয়ান খ. ক্যান্ডেলা
গ. ডিগ্রি ঘ. মোল
৪. কোনটি সবচেয়ে ছোট একক?
ক. স্টেরেডিয়ান খ. মিটার
গ. ফেমটোমিটার ঘ. পিকোমিটার
৫. নিচের কোনটি মৌলিক একক?
ক. ক্যান্ডেলা খ. ওয়াট
গ. নিউটন ঘ. ভোল্ট
৬. পদার্থের পরিমাণের একক কী?
ক. গ্রাম খ. কিলোগ্রাম
গ. মোল ঘ. মিটার
৭. এক ফেমটোমিটার = কত মিটার?
ক. 10-15 খ. 1015
গ. 1018 ঘ. 10-18
৮. দীপন তীব্রতার একক কী?
ক. অ্যাম্পিয়ার খ. লুমেন
গ. ক্যান্ডেলা ঘ. লাক্স
৯. তাপমাত্রার S.I একক কোনটি?
ক. সেলসিয়াস খ. কেলভিন
গ. ফারেনহাইট ঘ. ক্যান্ডেলা
১০. ইউরেনিয়ামের তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার
করেন কে?
ক. ম্যাক্স প্লাঙ্ক খ. মার্কনি
গ. রন্টজেন ঘ. বেকেরেল
১১. নিচের কোন বিজ্ঞানী সূর্যগ্রহণ–সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য বিখ্যাত?
ক. থেলিস খ. আর্কিমিডিস
গ. পিথাগোরাস ঘ. ডেমোক্রিটাস
১২. নিচের কোনটি মৌলিক রাশি?
ক. বেগ খ. সময়
গ. সরণ ঘ. বল
১৩. কোন বিজ্ঞানী ‘ক্যালকুলাস’ আবিষ্কার করেন?
ক. গ্যালিলিও খ. কেপলার
গ. আইনস্টাইন ঘ. নিউটন
১৪. কোন বিজ্ঞানীর হাতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সূচনা ঘটে?
ক. নিউটন খ. কেপলার
গ. গ্যালিলিও ঘ. হাইগেন
১৫. পাখির ওড়া পর্যবেক্ষণ করে কোন বিজ্ঞানী উড়োজাহাজের একটি মডেল তৈরি করেছিলেন?
ক. রজার বেকন খ. ডা. গিলবার্ট
গ. আর্কিমিডিস ঘ. লেওনার্দো দা ভিঞ্চি
১৬. E = mc2 সূত্রটি কে আবিষ্কার করেন?
ক. রন্টজেন খ. মাদামকুরি
গ. আইনস্টাইন ঘ. সত্যেন্দ্রনাথ বসু
১৭. কোন বিজ্ঞানী ১৫৪৩ সালে সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগতের ব্যাখ্যা দেন?
ক. কোপার্নিকাস খ. নিউটন
গ. গ্যালিলিও ঘ. আর্কিমিডিস
১৮. বলের মাত্রা কোনটি?
ক. MLT-1 খ. ML-1T-2
গ. MLT2 ঘ. MLT-2
১৯. নিচের কোনটি লব্ধ একক?
ক. মোল খ. কেলভিন
গ. জুল ঘ. অ্যাম্পিয়ার
২০. প্রথম চৌম্বকত্ব কোথায় আবিষ্কৃত হয়?
ক. গ্রিসে খ. চীনে
গ. মিসরে ঘ. ইংল্যান্ডে
২১. কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রদান করেন কোন
বিজ্ঞানী?
ক. রাদারফোর্ড খ. ম্যাক্স প্লাঙ্ক
গ. ম্যাক্সওয়েল ঘ. আইনস্টাইন
২২. ‘ভরকে শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়’ কে দেখিয়েছিলেন?
ক. থেলিস খ. আইনস্টাইন
গ. পিথাগোরাস ঘ. গ্যালিলিও
২৩. পদার্থবিজ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানের কোন শাখা দাঁড়িয়েছে?
ক. জীববিজ্ঞান খ. গণিত
গ. চিকিৎসাবিজ্ঞান ঘ. রসায়ন
সঠিক উত্তর
১. ক ২. ঘ ৩. ক ৪. গ ৫. ক ৬. গ ৭. ক ৮. গ ৯. খ ১০. ঘ ১১. ক ১২. খ ১৩. ঘ ১৪. গ ১৫. ঘ ১৬. গ ১৭. ক ১৮. ঘ ১৯. গ ২০. খ ২১. খ ২২. খ ২৩. ঘ
রমজান মাহমুদ, সিনিয়র শিক্ষক
গবর্নমেন্ট সায়েন্স হাইস্কুল, ঢাকা