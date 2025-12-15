মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড
পরীক্ষা

ইবতেদায়ি ও দাখিল বৃত্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র ডাউনলোড শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০২৫ সালের ইবতেদায়ি পঞ্চম ও দাখিল অষ্টম শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র ডাউনলোড কার্যক্রম শুরু হয়েছে। গতকাল রোববার (১৪ ডিসেম্বর ২০২৫) থেকে প্রবেশপত্র ডাউনলোড শুরু হয়েছে।

গতকাল রোববার (১৪ ডিসেম্বর ২০২৫) থেকে বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের ডি আর সিট, স্বাক্ষরলিপি ও কেন্দ্রসংক্রান্ত পরিসংখ্যান নির্ধারিত নিয়মে ডাউনলোড করতে পারছেন সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র সচিবরা। একই সঙ্গে নির্ধারিত ওয়েবসাইট ব্যবহার করে কেন্দ্র কোড ও পাসওয়ার্ডের মাধ্যমে এসব কাগজপত্র সংগ্রহ করে মাদ্রাসাপ্রধানদের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রবেশপত্র বিতরণ করা হবে।

এ–সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী যেসব শিক্ষার্থীর ফরম পূরণ সম্পন্ন হয়েছে, শুধু তাদের জন্যই এই ডাউনলোড সুবিধা প্রযোজ্য হবে। কেন্দ্র সচিবেরা বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী মানসম্মত কাগজে রঙিন প্রিন্ট করে প্রবেশপত্র প্রস্তুত করবেন।

নির্দেশনা অনুযায়ী, ইবতেদায়ি পঞ্চম শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষার জন্য কেন্দ্র সচিবদের বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে Ebtedayee eCIS 2025 নির্বাচন করে Continue বাটনে ক্লিক করতে হবে। এরপর কেন্দ্র কোড ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে ডি আর সিট, স্বাক্ষরলিপি, প্রবেশপত্র এবং কেন্দ্রের পরিসংখ্যান ডাউনলোড করা যাবে।

অন্যদিকে দাখিল অষ্টম শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে একই ওয়েবসাইটে গিয়ে Junior Dakhil Certificate (DC)/ ৮ম বৃত্তি eCIS 2025 নির্বাচন করতে হবে। এরপর কেন্দ্র কোড ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ডাউনলোড করা যাবে।

বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী, কেন্দ্র সচিবেরা পরীক্ষার্থীপ্রতি ২০০ টাকা কেন্দ্র ফি গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসাপ্রধানদের কাছে প্রবেশপত্র হস্তান্তর করবেন। এই ফি প্রবেশপত্র মুদ্রণ ও প্রশাসনিক ব্যয়ের জন্য নির্ধারিত বলেও জানানো হয়েছে।

