জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
পরীক্ষা

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডি ইউনিটের আসনবিন্যাস দেখবেন যেভাবে, কাল পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদক ঢাকা

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫–২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার ডি ইউনিটের আসনবিন্যাস প্রকাশ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিবিষয়ক ওয়েবসাইটে এ–সংক্রান্ত তথ্য জানানো হয়েছে। শিক্ষার্থীরা ভর্তিবিষয়ক ওয়েবসাইটে প্রবেশের পর ইউজার আইডি দিয়ে লগইন করে নিজ আসনের বিষয়ে তথ্য জানতে পারবেন। ইতিমধ্যে প্রবেশপত্রও প্রকাশ করা হয়েছে।

আগামীকাল শুক্রবার (৯ জানুয়ারি ২০২৬) বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত ডি ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

Also read:এসএসসি পরীক্ষা ২০২৬, কেন্দ্র তালিকা প্রকাশ, কিছু কেন্দ্র ও ভেন্যু বাতিল

প্রবেশপত্র ডাউনলোড, আসনবিন্যাস ও ভর্তি পরীক্ষার দিনে পরীক্ষার্থীদের করণীয়—

*পরীক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে উল্লিখিত তারিখ অনুযায়ী প্রবেশপত্র প্রিন্ট করে নিজের কাছে সংরক্ষণ করতে হবে এবং পরীক্ষার দিন অবশ্যই সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে। ভর্তি পরীক্ষার তারিখ, সময় ও আসনবিন্যাস বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পরীক্ষা শুরুর দুই দিন আগে জানানো হবে। পরীক্ষার্থীকে নির্ধারিত কেন্দ্রে নির্ধারিত আসনেই পরীক্ষা দিতে হবে।

Also read:ইউজিসি বদলে হচ্ছে উচ্চশিক্ষা কমিশন, বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাঙ্কিংসহ আর কী কী হবে

*প্রবেশপত্র ছাড়া কোনো পরীক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। পরীক্ষার্থী প্রবেশপত্রটি ভর্তি পরীক্ষার দিন পরীক্ষার হলে দায়িত্বরত পর্যবেক্ষকের (Invigilator) কাছে উপস্থাপন করতে হবে এবং এতে পর্যবেক্ষক কর্তৃক স্বাক্ষর করিয়ে নিতে হবে। পর্যবেক্ষক কর্তৃক স্বাক্ষর করা প্রবেশপত্রটি পরীক্ষার্থীকে সংরক্ষণ করতে হবে। কারণ, ভর্তির সময় প্রত্যবেক্ষক কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রবেশপত্রটি প্রয়োজন হবে।

*প্রবেশপত্রের ছবির সঙ্গে শিক্ষার্থীর মিল না থাকলে তাঁর ভর্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। পরীক্ষাকেন্দ্রে মুঠোফোন, ঘড়ি, ক্যালকুলেটর বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস বহন করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ ধরনের কোনো সামগ্রী পাওয়া গেলে তা বাজেয়াপ্ত করাসহ পরীক্ষা বাতিল করা হবে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

Also read:ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি প্রোগ্রাম, যাঁদের আবেদনের সুযোগ
Also read:চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘ডি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ
আরও পড়ুন