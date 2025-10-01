মাদ্রাসায় ২০২৭ সালের দাখিল পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন শুরু ৫ অক্টোবর

২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে দাখিল স্তরের ৯ম শ্রেণিতে (২০২৭ সালের দাখিল পরীক্ষার জন্য) শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশনের কার্যক্রম ৫ অক্টোবর থেকে শুরু।
গতকাল মঙ্গলবার বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, রেজিস্ট্রেশন ৫ অক্টোবর শুরু হয়ে ২০ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে। তবে নির্ধারিত সময়ের পর বিলম্ব ফি দিয়ে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশনের সুযোগ থাকবে।
শিক্ষা বোর্ডের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ২০২৫ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে যেসব শিক্ষার্থীর বয়স কমপক্ষে ১৪ বছর এবং সর্বোচ্চ ২০ বছর, তারা ৯ম শ্রেণিতে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে। তবে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা সর্বোচ্চ ২৫ বছর পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ছাড়া যারা অষ্টম শ্রেণিতে রেজিস্ট্রেশন করার সুযোগ পায়নি, তারা প্রতিষ্ঠানপ্রধানের মাধ্যমে বোর্ডে আবেদন করে সরাসরি ৯ম শ্রেণিতে রেজিস্ট্রেশনের সুযোগ পাবে।
রেজিস্ট্রেশনের জন্য অনলাইনে ফি জমা দেওয়া যাবে ৫ থেকে ২০ অক্টোবর পর্যন্ত। বিলম্ব ফি দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করার সুযোগ থাকবে ২১ থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত। শিক্ষার্থীদের তথ্য এন্ট্রির শেষ তারিখ আগামী ৪ নভেম্বর এবং চূড়ান্ত সাবমিশনের শেষ দিন ৫ নভেম্বর।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, শিক্ষার্থীর তথ্য এন্ট্রির সময় অবশ্যই শিক্ষার্থী বা অভিভাবকের ব্যক্তিগত মুঠোফোন নম্বর ব্যবহার করতে হবে। একই মুঠোফোন নম্বর দিয়ে কেবল একজন শিক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন করা যাবে। প্রতিষ্ঠানপ্রধানকে শিক্ষার্থীর তথ্য যাচাই-বাছাই করে নিশ্চিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
ফি জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে বোর্ড নির্ধারিত সোনালী ব্যাংকের অনলাইন গেটওয়ে ব্যবহার করতে হবে। শিক্ষার্থীপ্রতি রেজিস্ট্রেশন ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ১০০ টাকা। এর সঙ্গে ক্রীড়া ফি ৫০ টাকা, বয়স্কাউট/গার্লস গাইড ফি ১৫ টাকা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন ফি ৫ টাকা, অন্ধকল্যাণ তহবিল ফি ৫ টাকা এবং রেডক্রিসেন্ট ফি ১৬ টাকা যুক্ত হয়ে মোট ফি দাঁড়াবে ১৯১ টাকা। বিলম্বে রেজিস্ট্রেশন করলে অতিরিক্ত ৫০ টাকা গুনতে হবে।