এইচএসসি পরীক্ষা–২০২৬: অশুদ্ধ বাক্য শুদ্ধ করে লেখো

বাংলা ২য় পত্র: ব্যাকরণ
# নিচের বাক্য শুদ্ধ করে লেখো।
অশুদ্ধ: নদীর জলে অস্তমান সূর্যের ছায়া পড়েছে।
শুদ্ধ: নদীর জলে অস্তায়মান সূর্যের ছায়া পড়েছে।
অশুদ্ধ: সে সভায় উপস্থিত ছিলেন।
শুদ্ধ: তিনি সভায় উপস্থিত ছিলেন
অশুদ্ধ: দুর্বলবশত তিনি আসতে পারেননি।
শুদ্ধ: দুর্বলতাবশত তিনি আসতে পারেননি।
অশুদ্ধ: পৃথিবী সর্বদা সূর্যের চারিদিকে ঘূর্ণীয়মান।
শুদ্ধ: পৃথিবী সর্বদা সূর্যের চারদিকে ঘূর্ণমান।
অশুদ্ধ: সভায় অনেক ছাত্রগণ এসেছিল।
শুদ্ধ: সভায় অনেক ছাত্র এসেছিল।
অশুদ্ধ: দৈন্যতা সবসময় ভালো নয়।
শুদ্ধ: দীনতা সব সময় ভালো নয়।
অশুদ্ধ: এটা হলো ষষ্ঠদশ বার্ষিক সাধারণ সভা।
শুদ্ধ: এটা হচ্ছে ষোড়শ বার্ষিক সাধারণ সভা।
অশুদ্ধ: কাব্যটির উৎকর্ষতা প্রশংসনীয়।
শুদ্ধ: কাব্যটির উৎকর্ষ প্রশংসনীয়।
অশুদ্ধ: কথাটি শুনে তিনি আশ্চর্য হলেন।
শুদ্ধ: কথাটি শুনে তিনি আশ্চর্যান্বিত হলেন।
অশুদ্ধ: কেবলমাত্র গায়ের জোরে সব কাজ হয় না।
শুদ্ধ: শুধু গায়ের জোরে সব কাজ হয় না।
অশুদ্ধ: খাঁটি গরুর দুধ।
শুদ্ধ: গরুর খাঁটি দুধ।
অশুদ্ধ: ঘটনাটি অত্যান্ত লজ্জাষ্কর।
শুদ্ধ: ঘটনাটি অত্যন্ত লজ্জাকর।
অশুদ্ধ: জাতীয় প্রেসক্লাবে তিনি এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তৃতা করেন।
শুদ্ধ: জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বক্তৃব্য দেন।
অশুদ্ধ: চোরটাকে পূর্ণচন্দ্র দিয়ে বিদায় কর।
শুদ্ধ: চোরটাকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় করো।
অশুদ্ধ: তাহারা মাঠে খেলা করছে।
শুদ্ধ: তারা মাঠে খেলছে।
অশুদ্ধ: তদানীন্তনকালে বাঙালি ব্রিটিশদের অধীন ছিলো।
শুদ্ধ: তৎকালীন বাঙালি ব্রিটিশদের অধীন ছিল।
অশুদ্ধ: চোখে হলুদ ফুল দেখছি।
শুদ্ধ: চোখে শর্ষে ফুল দেখছি।
অশুদ্ধ: তিনি স্বপরিবারে ঢাকায় থাকেন।
শুদ্ধ: তিনি সপরিবারে ঢাকায় থাকেন।
অশুদ্ধ: অন্যান্য বিষয়গুলোর আলোচনা পরে হবে।
শুদ্ধ: অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা পরে হবে।
অশুদ্ধ: তিনি মোকদ্দমায় সাক্ষী দেবেন।
শুদ্ধ: তিনি মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দেবেন।
অশুদ্ধ: আগত শনিবারে তারা যাবে।
শুদ্ধ: আগামী শনিবার তারা যাবে।
অশুদ্ধ: সকল ছাত্রগণ পাঠে মনোযোগী নয়।
শুদ্ধ: সব ছাত্র পাঠে মনোযোগী নয়।অশুদ্ধ: ছেলেটি ভয়ানক মেধাবী।
শুদ্ধ: ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী।
অশুদ্ধ: বর্তমানে খাঁটি গরুর দুধ পাওয়া মুশকিল।
শুদ্ধ: বর্তমানে গরুর খাঁটি দুধ পাওয়া মুশকিল।
অশুদ্ধ: শুধুমাত্র সেই পারবে এ কাজটি করতে।
শুদ্ধ: শুধু সেই পারবে এ কাজটি করতে।
অশুদ্ধ: এ কথা প্রমাণ হয়েছে।
শুদ্ধ: এ কথা প্রমাণিত হয়েছে।
অশুদ্ধ: এখানে খাঁটি গরুর দুধ পাওয়া যায়।
শুদ্ধ: এখানে গরুর খাঁটি দুধ পাওয়া যায়।
অশুদ্ধ: অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ অনুচিত।
শুদ্ধ: অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ অনুচিত।
অশুদ্ধ: তার সৌজন্যতায় মুগ্ধ হলাম।
শুদ্ধ: তার সৌজন্যে মুগ্ধ হলাম।
অশুদ্ধ: সব ছাত্ররা উপস্থিত আছে।
শুদ্ধ: সব ছাত্র উপস্থিত আছে।
অশুদ্ধ: কলেজ চলাকালীন সময়ে হর্ন বাজানো নিষেধ।
শুদ্ধ: কলেজ চলাকালীন হর্ন বাজানো নিষেধ।
অশুদ্ধ: ছেলেটি দুর্দান্ত মেধাবী।
শুদ্ধ: ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী।
অশুদ্ধ: আকণ্ঠ পর্যন্ত ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।
শুদ্ধ: আকণ্ঠ ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।
মো. সুজাউদ দৌলা, সহকারী অধ্যাপক
রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা