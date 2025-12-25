ক্যাডেটে ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি : কপ-৩০ অনুষ্ঠিত হয় ব্রাজিলে

ক্যাডেট কলেজে ভর্তি পরীক্ষা তারিখ ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫ শনিবার, সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত চলবে
সাধারণ জ্ঞান
প্রশ্ন: জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভের নকশাকার কে?
উত্তর: আবু আব্দুল হালিম চঞ্চল।
প্রশ্ন: আবু সাঈদকে নিয়ে অঙ্কিত চিত্রকর্ম ‘উন্নত মম শীর’–এর শিল্পী কে?
উত্তর: শিল্পী শহীদ কবির।
প্রশ্ন: বাংলাদেশ LDC ভুক্ত হয় কত সালে?
উত্তর: ১৯৭৫ সালে।
প্রশ্ন: বাংলাদেশ LDC তালিকা থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বের হবে কত সালে?
উত্তর: ২৪ নভেম্বর ২০২৫ সালে।
প্রশ্ন: রাফায়েল যুদ্ধবিমান কোন দেশের তৈরি?
উত্তর: ফ্রান্স।
প্রশ্ন: COP–এর পূর্ণরূপ কী?
উত্তর: Conference of the Parties.
প্রশ্ন: জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলন (প্রথম কপ) কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল?
উত্তর: জার্মানির বন শহরে, ১৯৯৫ সালে।
প্রশ্ন: জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলন (কপ৩০) কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর: ব্রাজিলের বেলেম সিটিতে।
প্রশ্ন: কপ-৩০ সম্মেলনে বাংলাদেশ কত দফা দাবির জলবায়ু সনদ প্রকাশ করে?
উত্তর: ২৬ দফা।
প্রশ্ন: নিউইয়র্ক সিটির নতুন মেয়র জোহরান মামদানির জন্মস্থান কোথায়?
উত্তর: উগান্ডার কাম্পালায়।
প্রশ্ন: ‘ইলেকটোরাল কলেজ’ কী?
উত্তর: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের নির্বাচক সংস্থা।
প্রশ্ন: ইলেকটোরাল কলেজের সদস্যসংখ্যা কয়টি?
উত্তর: ৫৩৮টি।
প্রশ্ন: যুক্তরাষ্ট্রের মোট অঙ্গরাজ্য কয়টি?
উত্তর: ৫০টি।
মো. আবু সুফিয়ান, শিক্ষক
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা